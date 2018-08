Sport

«Glückwunsch, die Serie hat gehalten» – die besten Reaktionen zu Salzburgs 11. CL-Fiasko

Der Traum von der Champions League ist für Salzburg geplatzt – zum 11. Mal in Serie. Innerhalb von 77 Sekunden verspielte der von Red Bull gesponserte Klub die fast schon sicher geglaubte Qualifikation für die Gruppenphase. Die Enttäuschung in Salzburg war riesig, die Schadenfreude im Netz noch riesiger.

Eigentlich konnte es ja gar nicht mehr schief gehen. Nach dem 0:0 in Belgrad führte Salzburg gegen Roter Stern Belgrad im Playoff-Rückspiel nach 60 begeisternden Minuten mit 2:0. Ex-GC-Stürmer Munas Dabbur schoss beide Tore, der österreichische Meister war drückend überlegen.

Doch in der 65. Minute folgten die für Salzburg fatalen 77 Sekunden. Roter Stern machte aus dem 0:2 ein 2:2 und setzte sich dank der Auswärtstorregel durch. Für den Meistercup-Sieger von 1991 ist es im siebten Anlauf die erste Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League.

In Salzburg dagegen hält der Red-Bull-Fluch an: Seit der Getränkehersteller den Klub 2005 übernommen hat, versuchte sich Salzburg elfmal vergeblich an der Hürde Champions-League-Qualifikation. «Unglaublich», twitterte der Klub, dann fehlten plötzlich die Worte.

Alles andere als sprachlos waren die Fussball-Traditionalisten, die den Dosen-Klub auf Twitter mit Häme nur so übergossen.

Die besten Reaktionen

Bald im Kino? Salzburgs Eleven



2006 - FC Valencia

2007 - Schachtar Donezk

2009 - Maccabi Haifa

2010 - Hapoel Tel Aviv

2012 - F91 Düdelingen

2013 - Fenerbahçe Istanbul

2014 - Malmö FF

2015 - Malmö FF

2016 - Dynamo Zagreb

2017 - HNK Rijeka

2018 - Roter Stern Belgrad#SALZVE #FUMSLIVE #RBS — FUMS (@fums_magazin) 29. August 2018

Die Gegner im 4-2-3-1: bild: twitter/@kahljakob

Da kann man sich nur an den Kopf fassen Salzburg pic.twitter.com/lkdQO1rt1X — Chris (@oDeAdMaNx) 30. August 2018

Ein Feiertag also? Das CL-Quali-Aus von RB Salzburg ist wie Ostern. Es fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum, aber man weiß: Es kommt. #RBSZVE #UCL — Alexander Augustin (@alexaugustin94) 29. August 2018

Mit besten Grüssen von Oli Kahn: Taktische Analyse, was den Salzburgern fehlt. #FCSCVZ pic.twitter.com/XGxPk33kIM — Johannes Pressler (@Joe_Pressler) 29. August 2018

Das Schalke der Champions League ... Salzburg und CL ist wie Schalke und Bundesligameister werden .... passt nicht zusammen und wird es auch in nächster Zeit nicht hahaha — TheMichi (@TheMichi__) 29. August 2018

Doch ein Traditionsverein! Da soll jemand noch sagen, Red Bull Salzburg wäre kein Traditionsverein - heute ist der Dosen-Klub zum 11. Mal in Folge in der CL-Quali gescheitert. Eine schöne Tradition, finde ich. #SALZVE — Thom Pfahringer (@pfahdfinder) 29. August 2018

Elf Nadel sollten es sein ... bild: twitter/@BonkersBet

Immer schön rollen den Stein! Red Bull Salzburg benennt sich um in Sisyphos Salzburg. #clquali — Schaltjahr (@chiquitaflanke) 29. August 2018

«Veryoungboyst» ist offiziell veraltet ***Breaking*** @Dudenverlag nimmt per Ende August neues Wort auf: versalzburgt (bis im Mai 2018 veryoungboyst, nun veraltet), steht für: dämlich einen Erfolg verspielen!#SALZVE #UCL #redbullverleihtholzbeine @srfsport pic.twitter.com/deFxL5qzYX — Sebastian Gänger (@sebigaenger) 29. August 2018

Noch mehr fiese Sprüche : Für die Salzburgfans tut’s mir leid. Für beide. #SALZVE — Jan (@AirJani) 29. August 2018

Respekt an Salzburg... Es ist sicherlich nicht leicht, sich jedes Jahr eine neue Variante auszudenken, wie man ausscheidet. (Wir sind schon auf Nr. 12 gespannt) #SALZVE #FCSCZV #SkyCL — Julian (@DerJulian) 29. August 2018

#salzve Schön, wenn das mit dem Brauseklub kontinuierlich sportlich gelöst wird. #Salzburg — Curryguide (@curryguide) 29. August 2018

Glückwunsch nach Salzburg. War zwar knapp, aber am Ende hat die Serie doch gehalten! — Hardy Grüne (@hardygruene) 29. August 2018

Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

