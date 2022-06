Siegessichere Katar-Fans beim Spiel gegen den Oman im letzten Dezember. Bild: keystone

WM-Gastgeber Katar verliert Testspiel gegen nordirischen Meister

Vielleicht ist es ganz gut für Katar, dass die Fussball-WM im eigenen Land erst in fünf Monaten beginnt. Denn der Turniergastgeber verlor am Dienstagabend ein Testspiel gegen den Linfield FC mit 0:1.

Im spanischen Marbella erzielte Chris McKee in der 19. Minute das einzige Tor. Die Nordiren bereiten sich dort auf ihr Champions-League-Qualifikations-Duell mit The New Saints aus Wales vor.

Für Katar kam die Niederlage überraschend. Die Araber hatten in neun Testspielen zuvor nur einmal verloren. Nationaltrainer Felix Sanchez stellte gegen Linfield durchaus eine schlagkräftige Truppe auf: Seine Spieler der Startelf brachten die Erfahrung von gemeinsam 741 Länderspielen mit.

Übertragen wurde das Spiel offenbar nirgends und auch auf der Website des katarischen Verbands findet sich keine Nachricht zur Testpartie. Das Wissen, dass diese tatsächlich stattfand, verdankt die Welt dem nordirischen Rekordmeister.

Katar nimmt erstmals an einer Fussball-Weltmeisterschaft teil. Der Asienmeister von 2019 bekommt es in der Vorrunde mit Ecuador, Senegal und der Niederlande zu tun. Ob sich stattdessen besser Linfield gegen diese drei Gegner versuchen sollte …? (ram)