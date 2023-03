Torschütze Declan Rice feiert nach dem Sieg mit den Fans. Bild: keystone

England gewinnt hitzige EM-Final-Revanche gegen Italien – Ronaldo trifft bei Rekord-Spiel

Mehr «Sport»

Italien – England 1:2

Auch dank einem Treffer ihres neuen Rekordtorschützen Harry Kane gewinnen die Engländer zum Auftakt der EM-Qualifikation in Italien 2:1. Für den Stürmer war es in der Neuauflage des letzten EM-Finals der 54. Länderspiel-Treffer.

Harry Kane ist neu englischer Rekordtorschütze. Bild: keystone

An der Weltmeisterschaft in Katar war Kane mit einem verschossenen Penalty im Viertelfinal gegen Frankreich die tragische Figur gewesen. In Neapel brachte ihm ein Elfmeter Glück. Nach einem Handspiel von Napolis Verteidiger Giovanni Di Lorenzo verwertete Kane in der 44. Minute sicher zum 2:0. Bisher hatte er sich die englische Tor-Bestmarke mit Wayne Rooney geteilt.

Europameister Italien wurde nach der Pause stärker und verkürzte in der 56. Minute durch seinen erstaunlichsten aktuellen Nationalspieler, den Stürmer Mateo Retegui. Der 23-Jährige, der in Buenos Aires geboren ist und dort auch für Tigres spielt, absolvierte sein erstes Länderspiel für Italien. Die Verbindung mit der Squadra Azzurra geht auf seinen in Sizilien geborenen Grossvater zurück.

Mateo Retegui traf bei seinem Debüt für Italien gleich. Bild: keystone

Die Italiener hatten noch Chancen auf den Ausgleich, vor allem in der Schlussphase nach dem Platzverweis des Engländers Luke Shaw (80.).

Italien - England 1:2 (0:2)

Neapel. - SR Jovanovic (SRB).

Tore: 13. Rice 0:1. 44. Kane (Penalty) 0:2. 56. Retegui 1:2.

Italien: Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella (62. Cristante), Jorginho (69. Tonali), Verratti (88. Scamacca); Berardi (62. Politano), Retegui, Pellegrini (69. Gnonto).

England: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham (85. Gallagher); Saka (85. James), Kane, Grealish (69. Foden/81. Trippier).

Bemerkungen: 80. Gelb-Rote Karte gegen Shaw.

Portugal – Liechtenstein 4:0

In Lissabon kam Roberto Martinez zum erwarteten siegreichen Debüt als portugiesischer Nationalcoach. Der Europameister von 2016 setzte sich gegen Liechtenstein mit 4:0 durch. Die letzten beiden Tore erzielte Cristiano Ronaldo, der mit seinem 197. Länderspiel-Einsatz eine neue Bestmarke setzte. Auch die nunmehr 120 Treffer sind weltweit unerreicht.

Cristiano Ronaldo durfte gegen Liechtenstein doppelt jubeln. Bild: keystone

Portugal - Liechtenstein 4:0 (1:0)

Lissabon. - SR Eskas (NOR).

Tore: 8. Cancelo 1:0. 47. Bernardo Silva 2:0. 51. Ronaldo (Penalty) 3:0. 63. Ronaldo 4:0.

Dänemark – Finnland 3:1

In Kopenhagen kam es für die Dänen zum emotionalen Wiedersehen mit Finnland, jenem Gegner der ihnen bei der letzten EM gegenüberstand, als Christian Eriksen kollabierte. Der Spielmacher, der wieder zur alten Form gefunden hat, fehlte wegen einer Knöchelverletzung. Zum Sieg kam Dänemark dank dem 20-jährige Rasmus Höjlund. Der Stürmer von Atalanta Bergamo erzielte in seinem vierten Länderspiel alle drei Tore zum 3:1.

Dänemark - Finnland 3:1 (1:0)

Kopenhagen. - SR Siebert (GER).

Tore: 21. Höjlund 1:0. 53. Antman 1:1. 82. Höjlund 2:1. 93. Höjlund 3:1.

(dab/sda)