Hochnebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Team der Super-League-Runde 15 – FCZ-Derbyheld Kamberi ist der Beste

Lindrit Kamberi (FCZ) jubelt nach Spielschluss waehrend dem Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Zuerich und dem Grasshopper Club Zuerich am Samstag, den 29. November 2025, im Letzigru ...
Lindrit Kamberi führte den FCZ zum DerbysiegBild: keystone

Ein Zürcher Derby-Held ist der Beste – das ist das Team der Super-League-Runde

01.12.2025, 12:4601.12.2025, 12:46

Es ist eine Woche der Newcomer. Gleich acht Spieler sind zum ersten Mal in dieser Saison im Team der Runde, das watson in Zusammenarbeit mit Sofascore und Opta präsentiert und das rein auf Grundlage der statistischen Werte erstellt wird:

Super League: Team der Woche 15. Runde am 1. Dezember 2025.
Bild: sofascore

Der Spieler der Runde

Der beste Spieler der Runde ist Lindrit Kamberi. Der Verteidiger des FC Zürich beackerte im Derby gegen GC die rechte Seite und war der grösste Aktivposten. Kamberi schoss nicht nur das einzige Tor des Spiels, sondern war auch sonst Dreh- und Angelpunkt im Spiel des FCZ. Zudem gewann der 26-Jährige die Mehrheit seiner Zwei- und Luftkämpfe. Wie für viele andere Spieler in dieser Woche ist es Kamberis erster Auftritt im Team der Woche.

Super League: Spieler der Woche, Runde 15. 1. Dezember 2025.
Bild: sofascore

Das Team der Runde

Ebenfalls erstmals im Team der Runde dabei ist St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi. Der Ghanaer hexte die Ostschweizer unter anderem mit einem gehaltenen Penalty von Xherdan Shaqiri zu einem Punkt gegen den FC Basel. Die anderen Debütanten sind Bryan Okoh und Beyatt Lekoueiry (beide Lausanne), Ruben Dantas (Luzern), Liam Chipperfield (Sion), Yanis Cimignani (Lugano) und Jérémy Guillemenot (Servette). Letzterer trug zum 4:4-Spektakel zwischen Servette und YB ein Tor und eine Vorlage bei.

Apropos YB: Jaouen Hadjam und Alvyn Sanches haben einen Lauf. Beide sind zum zweiten Mal in Folge in unserem Team der Runde vertreten. Aussenverteidiger Hadjam wird diese Ehre bereits zum vierten Mal zuteil. Beide trugen zum 4:4-Torfestival bei Servette je einen Treffer bei. (abu)

Die Tabelle:

Mehr Fussball-Geschichten:

Pyros zu Ehren von verstorbenem Fan – Ajax-Spiel nach wenigen Minuten abgebrochen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 16
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore / sofascore
Auf Facebook teilenAuf X teilen
KI-generierter Weihnachtsmarkt täuscht Touristen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Die neue SCB-Realität: Beton statt Ruhm, Glanz und Spektakel
Die Hockey-Götter gönnen Heinz Ehlers in der höchsten Liga einfach nie ein Team, das sich für offensives Hockey eignet. Nun zeigt sich, dass er auch in Bern dazu verurteilt ist, Beton zu mischen.
Das Ereignis vom Wochenende? Langnaus Verlängerungssieg in Zürich? Die HCD-Niederlage in Genf? Die bittere SCB-Pleite in Fribourg? Ajoies Penaltysieg gegen Zug?
Zur Story