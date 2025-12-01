Lindrit Kamberi führte den FCZ zum Derbysieg Bild: keystone

Ein Zürcher Derby-Held ist der Beste – das ist das Team der Super-League-Runde

Es ist eine Woche der Newcomer. Gleich acht Spieler sind zum ersten Mal in dieser Saison im Team der Runde, das watson in Zusammenarbeit mit Sofascore und Opta präsentiert und das rein auf Grundlage der statistischen Werte erstellt wird:

Der Spieler der Runde

Der beste Spieler der Runde ist Lindrit Kamberi. Der Verteidiger des FC Zürich beackerte im Derby gegen GC die rechte Seite und war der grösste Aktivposten. Kamberi schoss nicht nur das einzige Tor des Spiels, sondern war auch sonst Dreh- und Angelpunkt im Spiel des FCZ. Zudem gewann der 26-Jährige die Mehrheit seiner Zwei- und Luftkämpfe. Wie für viele andere Spieler in dieser Woche ist es Kamberis erster Auftritt im Team der Woche.

Das Team der Runde

Ebenfalls erstmals im Team der Runde dabei ist St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi. Der Ghanaer hexte die Ostschweizer unter anderem mit einem gehaltenen Penalty von Xherdan Shaqiri zu einem Punkt gegen den FC Basel. Die anderen Debütanten sind Bryan Okoh und Beyatt Lekoueiry (beide Lausanne), Ruben Dantas (Luzern), Liam Chipperfield (Sion), Yanis Cimignani (Lugano) und Jérémy Guillemenot (Servette). Letzterer trug zum 4:4-Spektakel zwischen Servette und YB ein Tor und eine Vorlage bei.

Apropos YB: Jaouen Hadjam und Alvyn Sanches haben einen Lauf. Beide sind zum zweiten Mal in Folge in unserem Team der Runde vertreten. Aussenverteidiger Hadjam wird diese Ehre bereits zum vierten Mal zuteil. Beide trugen zum 4:4-Torfestival bei Servette je einen Treffer bei. (abu)

Die Tabelle:

