Ajax vs. Groningen: Eredivisie-Spiel wegen Pyro-Show abgebrochen

epa12560699 Ajax supporters light flares during a protest in memory of a 29-year-old F-side supporter during the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax Amsterdam and FC Groningen in Amsterdam, Nether ...
Allen Verboten zum Trotz liessen die Ajax-Fans ein gewaltiges Feuerwerk ab.Bild: keystone

Pyros zu Ehren von verstorbenem Fan – Ajax-Spiel nach wenigen Minuten abgebrochen

Die Fans von Ajax Amsterdam zündeten beim Erstliga-Duell gegen Groningen mehrfach Pyrotechnik. Schliesslich hatte der Schiedsrichter genug.
01.12.2025, 07:4701.12.2025, 07:47
Ein Artikel von
t-online

Das niederländische Erstliga-Spiel zwischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und dem FC Groningen ist wegen einer ausser Kontrolle geratenen Pyroshow abgebrochen worden. Schiedsrichter Bas Nijhuis unterbrach die Partie beim Stand von 0:0 in der 5. Minute zunächst für über 40 Minuten, doch auch nach Wiederaufnahme wurde weitergezündelt und das Spiel daraufhin umgehend beendet.

Etliche Leuchtfackeln und Raketen der Ajax-Ultras waren auf dem Rasen der Johan-Cruyff-Arena gelandet und setzten sogar Teile des Platzes in Brand. Die Fans wollten einem verstorbenen Fan gedenken. Das ging nach hinten los.

Die Pyro-Show der Ajax-Fans führte zum Spielabbruch.Video: watson

«Das hat mit Fussball nichts mehr zu tun»

«Wenn man sieht, was hier passiert, das ist wirklich skandalös. Wenn es noch einmal vorkommt, kann man sich denken, was dann passiert», sagte Schiedsrichter Nijhuis bereits beim ersten Gang in die Kabine bei ESPN. «Auf dem Spielfeld fallen Schüsse. Das hat mit Fussball nichts mehr zu tun.»

Prügelnde Fans und Spieler: Der Schweizer Fussball gibt ein schlechtes Bild ab

Nach der langen Pause wurde erneut gezündelt, die Ajax-Spieler um Kapitän Davy Klaassen gestikulierten fassungslos in Richtung der Tribünen. «Ich kann die Sicherheit der Spieler nicht mehr garantieren», sagte Nijhuis – und brach das Spiel schliesslich ab. Wann und wie das Duell zwischen dem Tabellen-Sechsten und -Siebten der Eredivisie fortgesetzt wird, blieb offen.

epa12560765 Davy Klaassen of Ajax gestures towards Ajax supporters pyro show during a protest in memory of a 29-year-old F-side supporter during the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax Amsterdam a ...
Ajax-Captain Dacy Klaassen kann es nicht fassen.Bild: keystone

Bereits Anfang des Monats hatten Ajax-Anhänger im Heimspiel gegen den SC Heerenveen (1:1) aufgrund von Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. (abu/t-online.de)

