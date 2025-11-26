bedeckt
FIFA-Präsident Gianni Infantino wird Libanese: Dritte Staatsbürgerschaft

FIFA President Gianni Infantino is pictured in the Oval Office of the White House, Friday, Aug. 22, 2025, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Weltenbürger: Gianni Infantino.Bild: keystone

«Ich bin seit vielen, vielen Jahren Libanese» – Infantino erhält dritte Staatsbürgerschaft

FIFA-Präsident Gianni Infantino erhält die libanesische Staatsbürgerschaft: Der Staatspräsident hat ein entsprechendes Dekret verabschiedet.
26.11.2025, 14:5426.11.2025, 14:54

Dies teilte der Präsident des libanesischen Fussballverbands, Hashem Haidar, mit. Das Dekret über die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Infantino sei erlassen worden, weil er eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sei, die dem Libanon einen Dienst erweise, erklärte Haidar.

Der 55-jährige Infantino, der im Oberwallis als Sohn von aus Italien eingewanderten Eltern geboren wurde, besitzt bereits die doppelte schweizerische und italienische Staatsbürgerschaft. Er ist mit der Libanesin Leena al-Ashqar verheiratet.

Stadionneubau versprochen

«Ich habe die Staatsbürgerschaft noch nicht, aber ich hoffe, bald», sagte Infantino dem libanesischen Fernsehsender Lbci. Er fühle sich sehr gut und sei sehr stolz und glücklich. «Ich bin seit vielen, vielen Jahren Libanese, also ist es schön, es zu formalisieren».

Gleichzeitig kündigte Infantino seine Absicht an, den Bau eines neuen Stadions in Beirut mit einer Kapazität von 20'000 bis 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu finanzieren: «Ein Stadion ist heute nicht nur ein Ort der Unterhaltung», sagte er, «es ist ein Symbol des Landes, und der Libanon braucht ein modernes sportliches Symbol für junge Menschen».

Haidar fügte hinzu, dass Infantino zugesagt hat, alle Kosten für die Anlage zu übernehmen. Die Regierung stelle das Grundstück zur Verfügung und werde die Anlage bauen. (ram/sda/akr)

Trump gilt als Favorit: FIFA vergibt erstmals einen Friedenspreis
