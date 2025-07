Riesige Freude bei den Portugiesinnen: Der Aussenseiter sichert sich spät einen Punkt. Bild: keystone

Engagiertes Portugal überrascht – Italien vergibt zu viele Chancen und strauchelt

Ein italienisches Traumtor reicht nicht: Aussenseiter Portugal dreht in der zweiten Halbzeit auf und schafft in einer dramatischen Partie kurz vor Schluss tatsächlich noch den wichtigen Ausgleich.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Kurz vor Beginn der Nachspielzeit dürfen die Portugiesinnen tatsächlich noch einmal jubeln – und dieses Mal zählt das Tor auch. Nachdem Carole Costa per Kopf nach einem Eckball erst nur die Latte getroffen hatte, glich Diana Gomes doch noch aus. Per Direktschuss lupfte die 26-jährige Verteidigerin den Ball über die italienische Torhüterin Laura Giuliani ins Tor.

Der Ausgleich von Diana Gomes. Video: SRF

Weil Portugal auch noch zwei gefährliche Szenen in der verbleibenden Spielzeit überstand – zweitere nach dem Platzverweis gegen Rekordnationalspielerin Ana Borges in Unterzahl –, kam es tatsächlich zu einem Punktgewinn. Es war ein verdientes Unentschieden für den engagierten Aussenseiter, der im Verlauf der zweiten Halbzeit plötzlich aufdrehte.

Nachdem das Team von Trainer Francisco Neto die erste Halbzeit nur mit Glück ohne Gegentor überstanden hatte – unter anderem traf Italien einmal die Latte und wurde ein Tor wegen Abseits aberkannt – wurde es in der zweiten Halbzeit aktiver. Die erste portugiesische Druckphase erstickte Italiens Altstar Cristiana Girelli im Keim. Die 35-Jährige traf in der 70. Minute nach einem Konter mit einem perfekten Schuss von der Strafraumecke in die obere rechte Torecke.

Das Tor von Cristiana Girelli. Video: SRF

Doch Italien wusste auch mit dem Führungstor im Rücken nicht mehr wirklich zu überzeugen. Aussenseiter Portugal war jetzt erst recht das offensiv bemühtere Team und kam in der 80. Minute zum vermeintlichen Ausgleich. Diana Silva stand beim Freistoss jedoch knapp im Abseits, weshalb die vielen portugiesischen Fans unter den knapp 23'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Genf wieder verstummten. Bis der ersehnte Ausgleich neun Minuten später doch noch fiel.

Mit dem Unentschieden wahrt Portugal die Chance auf das Erreichen des Viertelfinals. Dafür muss die Seleção aber Belgien schlagen und eine um sechs Treffer schlechtere Tordifferenz auf Italien, das gleichzeitig gegen Spanien verlieren müsste, aufholen. Italien reicht gegen das bereits als Viertelfinalist feststehende Spanien ein Punkt für die K.o.-Phase, mit einem Sieg könnte es sich gar noch den Gruppensieg sichern. Der Erste der Gruppe B wäre der Viertelfinalgegner der Schweizer Nati, sollte diese die Gruppenphase überstehen.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Portugal - Italien 1:1 (0:0)

Genf. 22'713 Zuschauer. SR Martincic (CRO).

Tore: 70. Girelli 0:1. 89. Gomes 1:1.

Bemerkungen: 96. Gelb-Rote Karte gegen Borges (Portugal). (nih/sda)