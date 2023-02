Premier League wieder super spannend: ManCity gewinnt bei Arsenal

Warum das System in «Harry Potter» korrupt ist – in 5 Punkten

Vor 2 Jahren waren die Parallel-Rennen ein Fiasko – jetzt finden sie zum letzten Mal statt

An der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo 2021 verkamen die Parallel-Rennen im Einzel zur grossen Farce. Das droht auch dieses Jahr zu passieren – künftig streicht sie die FIS komplett.

Am Dienstagabend geht die Qualifikation über die Bühne, am Mittwoch stehen dann die Parallel-Rennen im Einzel an. Vor zwei Jahren an den Weltmeisterschaften von Cortina d'Ampezzo verkam dieser Wettbewerb zum grossen Debakel für die Veranstalter und den Ski-Weltverband FIS. Dieses Potenzial ist auch dieses Jahr vorhanden.