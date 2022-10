Der FCZ stellt heute den neuen Trainer vor – ist es dieser Däne?

In der Meisterschaft gab es zwei Unentschieden gegen die Kantonsrivalen GC und Winterthur, in der Conference League eine 1:5-Klatsche gegen den PSV Eindhoven. In der Super League ist der FC Zürich nach zehn Runden noch ohne Sieg und belegt den letzten Platz. (ram/sda)

Ronaldo-Meilenstein bei United-Sieg ++ Arsenal schlägt Liverpool ++ Union bleibt an Spitze

Der englische Tabellenführer aus London setzt sich in einem torreichen Spiel gegen Liverpool durch. Auch Urs Fischer und Union Berlin bleiben dank eines knappen Siegs an der Spitze. Derweil zeigt sich Breel Embolo bei AS Monaco weiter in Topform.

Union Berlin bleibt auch nach dem neunten Spieltag Tabellenführer der Bundesliga. Das Team von Urs Fischer setzte sich dank eines Treffers von Paul Jaeckel in der 76. Minute 1:0 in Stuttgart durch. Damit zeigen die Berliner eine Reaktion auf die 0:2-Niederlage vom letzten Wochenende in Frankfurt und liegen nun zwei Punkte vor dem Zweitplatzierten SC Freiburg.