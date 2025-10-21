«Das ganze Dorf ist da»: Mjällby jubelt nach dem Meistertitel mit den mitgereisten Fans. Bild: keystone

Sensation in Schweden ist perfekt: Dorfklub Mjällby ist erstmals Meister

Drei Spieltage vor dem Saisonende ist die grosse Überraschung Tatsache: Mjällby AIF ist erstmals schwedischer Meister. Nach dem Sieg gegen IKF Göteborg ist der Dorfklub nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Mehr «Sport»

Die schwedische Fussballliga Allsvenskan hat einen neuen Meister: Mjällby AIF sichert sich erstmals den Titel und schreibt somit Geschichte. Der 2:0-Auswärtssieg bei IKF Göteborg drei Spieltage vor dem Saisonende reicht, um sich die begehrte Trophäe zu sichern. Der Vorsprung auf Verfolger Hammarby IF beträgt elf Punkte.

Gerade einmal knapp 1400 Menschen leben in Mjällby. Die Heimspiele trägt der neue schwedische Meister einige Kilometer von Mjällby entfernt an der Küste in Hällevik aus. Zu Hause ist der Fussballzwerg eine Macht. Seit über einem Jahr hat Mjällby im Strandvallen nicht mehr verloren. In der gesamten Saison kassierte der Dorfklub bisher nur eine einzige Niederlage. Dies war am 11. Mai gegen AIK Stockholm, seither blieb der Sensationsmeister in der Liga seit 19 Spielen ungeschlagen.

«So etwas hätte ich nie gedacht», sagte der 1:0-Torschütze Jacob Bergström laut Nachrichtenagentur AP: «Ich bin unglaublich dankbar, Teil dieser Gruppe zu sein. Wir zeigen, dass man als Kollektiv unglaublich weit kommen kann.» Die schwedische Zeitung «Aftonbladet» schrieb: «Die Sensation ist Realität.»

Das steckt hinter dem Märchen: Der spannende Mix, der das kleine Mjällby vom Meistertitel träumen lässt

Mjällby hat die diesjährige Saison dominiert wie in den Vorjahren teilweise nur der Rekordmeister Malmö FF, der in acht der letzten zwölf Spielzeiten am Ende den Titel geholt hatte. Die Mannschaft von Cheftrainer Anders Torstensson setzt nicht auf grössere Stars und hat keine wohlhabenden Investoren im Rücken. Mannschaftliche Geschlossenheit, kluges Scouting und besonnenes Wirtschaften sind die Erfolgsfaktoren.

Es wurde wohl eine lange Nacht für die Spieler und Fans. Bild: Imago

Mjällby hat nach Angaben von «transfermarkt.com» aktuell nur den neunthöchsten Marktwert aller 16 Allsvenskan-Teams. In der Schweizer Super League haben nur GC, Thun und Winterthur einen tieferen Marktwert. Dank des Meistertitels wird Mjällby im nächsten Sommer erstmals eruopäisch vertreten sein und die Champions-League-Qualifikation bestreiten. (riz/sda)