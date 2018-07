Sport

Fussball

Özil-Rücktritt: «Schwerer Rückschlag für Integration»



Bild: EPA/DPA

Besorgte Reaktionen: Was Merkel, Zwanziger und Co. zum Özil-Rücktritt sagen

Einen Tag nach der Rücktrittserklärung des deutschen Fussball-Weltmeisters Mesut Özil kochen die Emotionen hoch. Nach dem Sommermärchen von 2006 hat der Deutsche Fussballbund sein Sommertheater 2018 – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Nun hat sich auch Theo Zwanziger, der ehemalige DFB-Päsident und einer der Vorgänger des ebenfalls stark in der Kritik stehenden Reinhard Grindel, geäussert. Zwanziger sagt über die jüngste Entwicklung: «Ich bin tief traurig über die von Mesut Özil getroffene Entscheidung». Und weiter:

«Der Rücktritt von Mesut Özil ist für die Integrationsbemühungen in unserem Land über den Fussball hinaus ein schwerer Rückschlag. Er war ein grosses Vorbild für junge Spielerinnen und Spieler mit türkischem Migrationshintergrund, sich auch in die Leistungsstrukturen des deutschen Fussballs einzufinden.»

Der 73-Jährige sieht Versäumnisse beim DFB und mahnt:

«Durch Fehler in der Kommunikation ist etwas passiert, das bei Migranten nie passieren darf: Sie dürfen sich nie als Deutsche zweiter Klasse fühlen. Wenn dieser Eindruck entsteht, muss man gegensteuern.»

Wie sehr nun die Migrations-Debatte hochkocht, hat auch Kanzlerin Angela Merkel bemerkt. Sie hat sich nun über ihre Sprecherin Ulrike Demmer zu der Angelegenheit geäussert – und findet lobende Worte für Özil. «Die Bundeskanzlerin schätzt Mesut Özil sehr. Mesut Özil ist ein toller Fussballspieler, der viel für die Fussball-Nationalmannschaft geleistet hat», lässt Merkel ausrichten. Özil habe jetzt eine Entscheidung getroffen, «die zu respektieren ist».

Bild: EPA/EPA

Der Sport trage viel zur Integration in Deutschland bei, so die Sprecherin weiter. «Deutschland ist ein weltoffenes Land und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist eine Schlüsselaufgabe der Bundesregierung.»

Bereits am Sonntagabend hat sich die deutsche Justizministerin Katarina Barley besorgt über die Entwicklung in der Causa Özil gezeigt. Auf Twitter schrieb sie:

Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer, deutscher Fussballer wie @MesutOzil1088 in seinem Land wegen #Rassismus nicht mehr gewollt und vom #DFB nicht repräsentiert fühlt. #Özil — Katarina Barley (@katarinabarley) July 22, 2018

Cem Özdemir, der Abgeordnete der Grünen, sagte der Berliner Zeitung: «Es ist fatal, wenn junge Deutschtürken jetzt den Eindruck bekommen, sie hätten keinen Platz in der deutschen Nationalelf. Leistung gibt es nur in Vielfalt, nicht in Einfalt.» Allerdings hält Özdemir daran fest, dass Özils Foto mit Erdogan kein guter Entscheid des Fussballers gewesen sei: «Für mich war das Foto falsch und es ist nach wie vor falsch.»

Nicht nur Özil steht allerdings im Mittelpunkt des Sommertheaters. Auch der aktuelle DFB-Präsident Reinhard Grindel bekommt sein Fett weg. Der ehemalige Pressechef des DFB, Harald Stenger, sagte im ARD-Morgenmagazin: «Ich kenne die DFB-Präsidenten seit Jahren sehr gut und kann sagen: Reinhard Grindel ist der schlechteste Präsident in den letzten 50 Jahren.»

Bild: EPA/EPA

Bereits zuvor kritisierte der Ex-Pressechef Grindels Krisenmanagement. «Grindel hat dann den Fehler gemacht, dass er ständig das Pferd gewechselt hat», so Stenger gegenüber Sky. Erst habe er sich distanziert, dann habe er sich vor die Spieler gestellt, dann wiederum habe er eine Erklärung gefordert. «Es ist von Mesut Özil viel aufgearbeitet worden, was die politische Haltung von Grindel betrifft, welche Denke er hat. Und dann muss man ja auch mal fragen dürfen: Ist ein solcher Präsident, bei dem, was sich im DFB im letzten Jahrzehnt für Änderungen im politischen Denken ergeben haben, der Richtige?»

Stenger bezieht sich damit auf die Vergangenheit Grindels. Von 2002 bis 2016 sass er für die CDU im Bundestag. Er galt als Hardliner und sorgte 2004 etwa mit der Aussage für Aufsehen: «Multikulti ist in Wahrheit Kuddelmuddel».

(meg)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare