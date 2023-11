Super League: St. Gallen gewinnt gegen Winterthur, YB empfängt Luzern

Ltaief erhielt nach dieser Aktion von St. Gallens Torhüter Zigi einen Penalty zugesprochen, Teamkollege Turkes scheiterte aber an Zigi. Bild: keystone

St. Gallen feiert siebten Heimsieg in Serie – kein Sieger im Waadtländer Derby

Mehr «Sport»

St. Gallen – Winterthur 4:2

Der FC St. Gallen gewinnt in der Super League auch das siebte Heimspiel der Saison. Er entscheidet das spektakuläre Derby gegen den FC Winterthur mit 4:2 für sich.

Das Duell zwischen den beiden offensiv ausgerichteten Teams aus der Ostschweiz hielt, was es versprach: Alle sechs Tore fielen in den ersten 51 Minuten. Dazu parierte Lawrence Ati-Zigi einen Foulpenalty von Aldin Turkes, den der St. Galler Keeper selbst verschuldet hatte.

Unschöne Szenen in St. Gallen: Winterthurs Stillhart musste nach einer unsanften Landung vom Platz begleitet werden. Bild: keystone

Drei der vier St. Galler Treffer erzielte Chadrac Akolo, der Mitte der ersten Halbzeit ein 0:1 innerhalb von drei Minuten in ein 2:1 drehte und zu Beginn der zweiten Hälfte auf 4:1 erhöhte. Die weiteren Torschützen der Partie waren Julian von Moos für St. Gallen sowie Remo Arnold und Sayfallah Ltaief für Winterthur. Für Arnold war es der erste Torerfolg in der Super League.

Bei Winterthur, das auch bei den zu Hause überaus torgefährlichen St. Gallern mit offenem Visier antrat und bei dem Matteo Di Giusto trotz des unerwarteten Todes seiner Mutter in der Startelf stand, brachte auch die frühe Auswechslung des fehleranfälligen Yannick Schmid nicht mehr Stabilität ins Team.

Akolo komplettiert seinen Hattrick mit dem zwischenzeitlichen 4:1 für die Ostschweizer. Video: SRF

Für die vor eigenem Anhang regelmässig überzeugenden und in der Ferne in dieser Saison harmlosen St. Galler, die in der Tabelle nunmehr ganz vorne mitmischen, war es saisonübergreifend der neunte Heimsieg in Folge in der Meisterschaft.

St. Gallen - Winterthur 4:2St. Gallen - Winterthur 4:2 (3:1)

19'200 Zuschauer.

SR Von Mandach.

Tore: 13. Arnold 0:1. 20. Akolo (Geubbels) 1:1. 22. Akolo 2:1. 29. Von Moos (Geubbels) 3:1. 46. Akolo 4:1. 51. Ltaief (Turkes) 4:2.

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Stanic, Vallci, Schmidt (46. Okoroji); Karlen, Quintillà, Toma (62. Fazliji); Von Moos (83. Stevanovic), Geubbels (75. Möller), Akolo (62. Krasniqi).

Winterthur: Keller; Sidler, Schmid (31. Lüthi), Arnold, Diaby (67. Burkart); Stillhart (82. Buess), Zuffi; Ballet (67. Gantenbein), Di Giusto (67. Schneider), Ltaief; Turkes.

Bemerkungen: 70. Zigi hält Penalty von Turkes.

Verwarnungen: 35. Turkes, 41. Zanotti, 45. Schmidt, 49. Stanic, 68. Karlen, 70. Zigi, 86. Quintillà, 94. Fazliji. (sda)

Yverdon – Lausanne-Sport 2:2

Lausanne-Sport verpasst es im Derby bei Yverdon, sich wieder zur Nummer 1 im Waadtland zu machen. Die beiden Aufsteiger trennen sich 2:2.

Die vier Tore vor 6600 Zuschauern im Stade Municipal fielen alle in der ersten Halbzeit. Bereits nach 33 Sekunden brachte Varol Tasar das zum fünften Mal in Folge ohne Sieg gebliebene Heimteam mit dem schnellsten Super-League-Treffer der Saison in Führung. Eine halbe Stunde später war Kaly Sène zweimal innert fünf Minuten für Lausanne-Sport erfolgreich, das trotzdem den dritten Sieg in Folge verpasste und vorderhand die Nummer 2 im Kanton der drei Aufsteiger bleibt.

Sène verwandelt einen Penalty für Lausanne-Sport. Video: SRF

Für den beim FC Basel nicht mehr erwünscht gewesenen Sène, der zuerst einen Kopfball verwertete und danach vom Penaltypunkt nachdoppelte, waren es die Tore 6 und 7 in dieser Saison. Für Yverdons Ausgleich war der mit seiner Wucht herausstechende Kevin Carlos kurz vor der Pause zuständig, ebenfalls per Kopf.

Yverdon - Lausanne-Sport 2:2 (2:2)

4000 Zuschauer.

SR Fähndrich.

Tore: 1. Tasar 1:0. 33. Sène (Diabaté) 1:1. 39. Sène (Penalty) 1:2. 45. Kevin Carlos (Loucif) 2:2.

Yverdon: Martin; Malula, Del Fabro, Tijani; Loucif (46. Sauthier), Céspedes, Gouet (76. Gunnarsson), Le Pogam; Tasar (77. Maurin), Kevin Carlos, Lungoyi (66. Corness).

Lausanne-Sport: Letica; Custodio, Dussenne (66. Dabanli), Husic, Poaty; Bernede, Roche, Sanches; Diabaté (89. Schwizer), Sène (89. Labeau), Kalu.

Bemerkungen: Verwarnungen: 17. Loucif, 23. Gouet, 24. Custodio, 77. Roche, 90. Gunnarsson. (sda)