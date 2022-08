Diese S-Bahn mit Eintracht-Aufdruck fährt neu durch Frankfurt. Bild: imago

Deutsche Bahn nimmt Bundesliga-Klubs auf die Schippe – bis auf einen

Carla Hermel / watson.de

An diesem Wochenende hat die neue Saison der Fussball-Bundesliga begonnen. Die Deutsche Bahn hatte es sich im Vorfeld des ersten Spieltags zur Aufgabe gemacht, alle Bundesligisten einmal auf die Schippe zu nehmen. In einem Twitter-Thread spekulierte sie, wie sich die Vereine wohl als Fahrgast verhalten würden. Die Witze kamen bei den Fans und Bahnkunden gemischt an.

Witze über die Bundesliga – aber nicht über Wolfsburg



Der beste Gag, den die Deutsche Bahn bringen konnte, war tatsächlich ein fehlender Gag – und zwar über den VfL Wolfsburg. Das Vergessen der Stadt hat bei der Deutschen Bahn Tradition, da in den vergangenen Jahren immer wieder vergessen wurde, dort anzuhalten.



Besonders ausgeteilt hat die DB gegen Hertha mit einer Anspielung darauf, dass die Berliner wohl niemals international spielen werden. Gerade nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst und Investitionen von über 375 Millionen Euro hinken die Berliner den Erwartungen bisher enorm hinterher.

Hertha schlug allerdings zurück und sprach die Deutsche Bahn auf ihre Verspätungen an. «Mit Verspätungen kennt ihr euch ja aus», antworteten die Berliner.

Allgemein enthalten die meisten Postings eine offensichtliche Andeutung. So ist der 1. FC Köln der Fahrgast mit der Bluetooth-Box, weil die Kölner jedes Jahr exzessiv ihren Karneval feiern. Mönchengladbach würde hingegen immer noch von den Zügen der 70er-Jahre schwärmen, in denen auch der Verein seine absolute Hochphase hatte. Insgesamt wurden sie in diesem Jahrzehnt fünf Mal deutscher Meister, ein Mal Pokalsieger und gewannen zwei Mal den UEFA-Cup.



Kritik und Vandalismus bei der Deutschen Bahn



Manche Gags sind auch durchaus selbstkritisch, wie etwa beim VfB Stuttgart, der gar kein Bahnfahrer, sondern eher Autofahrer ist. Damit wird auch die besonders häufigen Verspätungen in der Stadt sowie grosse Baustellen angespielt, die immer wieder zu Ausfällen sorgen.

Über Zweit- und Drittligisten scherzte das Unternehmen nicht, doch das übernahmen einige Fans in den Kommentaren. Ein HSV-Fan veranschaulichte seinen Verein beispielsweise als Fahrgast mit einem einzigen Foto. Das gleiche Foto und noch ein weiteres postete auch ein anderer Nutzer und zeigte damit den Vandalismus deutscher Fussballfans auf.



Unter dem Thread wurden somit nicht nur die vielen Verspätungen der DB kritisiert, sondern auch das fehlende Eingreifen in das Verhalten vieler Fussballfans. Doch auch insgesamt kam die Deutsche Bahn unter ihrem Thread nicht ausschliesslich gut weg. Manche Nutzer scherzten nur über ihre vermeintliche Inkompetenz, andere forderten wütend, sich besser den eigenen Problemen anzunehmen.