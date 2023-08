«Wir müssen da alle Charakter zeigen», sagte Zorniger. Wenn der Nachbar im Stadion mehrmals «Affe» sage, «dann muss ich halt sagen: Halt die Klappe, ich wills nimmer hören», sagte der sichtlich bewegte Trainer. «Ich kann einfach nicht glauben, (...), dass wir noch in einer Zeit leben, in der einer denkt, er sei mehr wert wie ein anderer», schimpfte Zorniger. «Aufstehen und sagen: Das geht nicht», forderte er die Fans auf.

«Das Stadion ist zu 95 Prozent ausgelastet. Es waren genug Leute da, die hätten eingreifen können. So etwas gehört sich einfach nicht, egal ob es in Fürth, Nürnberg oder Rostock passiert», sagte der Trainer. Es gehe auch nicht darum, ob der DFB neue Kampagnen gegen Rassismus ins Leben rufe.

Julian Green (links) wurde in Halle zur Zielscheibe von Rassisten.

Julian Green (links) wurde in Halle zur Zielscheibe von Rassisten. Bild: www.imago-images.de

Die Schwedinnen zeigten in Auckland gegen die bislang so souverän auftretenden Japanerinnen eine ganz starke Leistung. Sowohl offensiv als auch defensiv wussten die Skandinavierinnen zu überzeugen. Innenverteidigerin Amanda Ilestedt (32.) mit ihrem bereits vierten Turniertreffer und Filippa Angeldal (51.) mittels Penalty brachten die überlegenen Schwedinnen 2:0 in Führung.