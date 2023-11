14 Spiele ohne Sieg – Urs Fischer nicht mehr Trainer von Union Berlin

Lange ging es für ihn in Berlin nur aufwärts: Urs Fischer. Bild: keystone

«Es fühlt sich richtig an» – Fischer nicht mehr Trainer von Union Berlin

In der deutschen Hauptstadt geht eine Ära zu Ende. Union Berlin und Trainer Urs Fischer gehen ab sofort getrennte Wege.

Für einmal trifft die Floskel wohl zu, wonach die Trennung in gegenseitigem Einvernehmen erfolgte. Union Berlin bestätigte entsprechende Medienberichte. Urs Fischer und Präsident Dirk Zingler hätten die Entscheidung gemeinsam in einem Gespräch am Montagnachmittag gefällt.

Fischer sagte, die letzten Wochen hätten ihn sehr viel Kraft gekostet. «Wir haben viel versucht, die Mannschaft hat viel aufgewendet, aber es hat sich nicht in Ergebnissen ausgezahlt.» Er sei sehr dankbar für das Vertrauen, das er jederzeit gespürt habe. Trotzdem fühle es sich richtig an, wenn jetzt eine Veränderung passiere: «Manchmal hilft einer Mannschaft eben doch ein anderes Gesicht, eine andere Art der Ansprache, um eine Entwicklung auszulösen.»

Laut der «Bild» informierte Union-Manager Oliver Ruhnert das Team um 9.20 Uhr am Mittwochmorgen über den Abgang von Trainer Urs Fischer. Der Zürcher arbeitete seit 2018 bei Union Berlin und war in diesem Sommer zum «Trainer des Jahres» in Deutschland gewählt worden.

Jäher Absturz nach stetigem Aufstieg

Fischer schrieb bei den «Eisernen» eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Zunächst führte Fischer den Aussenseiterklub aus dem Osten in die Bundesliga, anschliessend hielt er ihn dort souverän. In den Folgejahren gelang 2021 die Qualifikation für die Conference League, 2022 jene für die Europa League und als Krönung in diesem Sommer der Sprung in die Champions League.

Doch in der laufenden Saison ist der Wurm drin. Nach zwei Siegen zum Auftakt der Bundesliga-Spielzeit 2023/24 folgten nur noch Niederlagen: neun in der Meisterschaft, drei in der Champions League und eine im DFB-Pokal. Erst ein 1:1 auswärts bei Napoli in der vorletzten Partie sorgte für ein Ende der Niederlagenserie, nicht aber für die seit Ende August anhaltende Sieglosigkeit. Nach einer 0:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen rutschte Union auf den letzten Platz ab.

«Er wird jederzeit mit offenen Armen von uns empfangen»

«Seine Persönlichkeit und seine erfolgreiche Arbeit haben unseren Klub in den vergangenen Jahren geprägt und uns viele neue Möglichkeiten eröffnet», liess sich Präsident Zingler zitieren. Er sei auch weiterhin absolut davon überzeugt, dass Fischer ein hervorragender Trainer sei. Dennoch seien er und Fischer gemeinsam zur Überzeugung gelang, dass der Zeitpunkt gekommen sei, einen anderen Weg einzuschlagen.

Fischer im Gespräch mit Präsident Zingler. Bild: www.imago-images.de

«Für mich persönlich und sicherlich für die gesamte Union-Familie ist das ein sehr trauriger Moment», so Zingler. «Es tut weh, dass es uns nicht gelungen ist, den Negativlauf der letzten Wochen zu durchbrechen. Mit Blick auf die gemeinsame Zeit und die Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben, bin ich dankbar und stolz. So schmerzhaft diese Trennung ist: Urs Fischer geht als Freund, der jederzeit mit offenen Armen von uns empfangen werden wird.»

Neben Fischer geht auch sein Co-Trainer Markus Hoffmann. Interimistisch übernimmt Marco Grote, der Trainer von Unions U19-Mannschaft, das Bundesliga-Team.