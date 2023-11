Fussball international mit u.a. Union, Machester City und Inter Mailand

Xhaka grüsst mit Leverkusen in der Bundesliga weiterhin von der Tabellenspitze. Bild: keystone

Weitere Niederlage für Fischers Union gegen Xhakas Leverkusen ++ Napoli strauchelt

Bundesliga

Leverkusen – Union Berlin 4:0

Union Berlin geht in der Bundesliga zum neunten Mal in Folge als Verlierer vom Platz und als Tabellenletzter in die Länderspielpause. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer unterliegt beim ungeschlagenen Leader Bayer Leverkusen 0:4.

Einmal mehr brillierte bei den in dieser Saison in allen Wettbewerben noch ungeschlagenen Leverkusenern der Aussenverteidiger Alejandro Grimaldo als Torschütze. Der im Sommer ablösefrei von Benfica Lissabon gekommene spanische Flanken und Freistoss-Spezialist zirkelte den Ball in der 23. Minute von ausserhalb des Strafraums wunderschön zur Führung in den entfernten Torwinkel.

Urs Fischer erlebt in Berlin schwierige Zeiten. Bild: keystone

Es war bereits der sechste Ligatreffer des Spaniers, der sich im Team von Trainer Xabi Alonso als Neuzugang ähnlich nahtlos eingefunden hat wie der Schweizer Mittelfeld-Stabilisator Granit Xhaka. Zwei der drei weiteren Tore erzielten mit Odilon Kossounou und Jonathan Tah in der zweiten Halbzeit zwei andere Verteidiger, den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nathan Tella.

Für den von den Fans und der Klubführung noch nicht fallengelassenen Urs Fischer sieht es nach 13 Nullern aus den letzten 14 Pflichtspielen und der neunten Liga-Niederlage am Stück immer düsterer aus. Nach dem steilen Aufstieg aus der 2. Liga in die Champions League liegt die Mannschaft des Schweizer Trainers in der Tabelle nun an letzter Stelle.

Nach einer so langen Niederlagenserie hat in der ganzen Bundesliga-Historie erst ein Klub noch den Klassenerhalt geschafft (VfB Stuttgart 2013/14). Seit 419 Minuten ist Union in der Meisterschaft ohne eigenen Torerfolg. Einziges Erfolgserlebnis seit Ende August ist das 1:1 bei Napoli vor vier Tagen in der Champions League.

Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:0 (1:0).

Tore: 23. Grimaldo 1:0. 57. Kossounou 2:0. 73. Tah 3:0. 83. Tella 4:0.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Bremen – Frankfurt

Bericht folgt nach Spielende.

Leipzig – Freiburg

Bericht folgt nach Spielende.

Premier League

Liverpool – Brentford 3:0

Der FC Liverpool lässt gegen Brentford nichts anbrennen und entscheidet das Spiel gegen den Zehntplatzierten dank einem Doppelpack von Mohamed Salah und einem Tor von Diogo Jota diskussionslos für sich. Liverpool steht nun hinter Leader Manchester City auf dem zweiten Tabellenplatz, jedoch mit einem Spiel mehr auf dem Konto.

Jota mit dem 3:0 für die Reds. Video: streamja

Liverpool – Brentford 3:0 (1:0)

Tore: 39. Salah 1:0. 62. Salah 2:0. 74. Jota 3:0. ​

Chelsea – Manchester City

Bericht folgt nach Spielende.

Serie A

Lazio – Roma

Bericht folgt nach Spielende.

Inter – Frosione

Bericht folgt nach Spielende.

Napoli – Empoli 0:1

Bei strömendem Regen feierte Empoli auswärts in Neapel einen überraschenden Sieg. Ein Tor von Kovalenko in der 91. Minute entschied das Spiel zugunsten des Aussenseiters.

Bei Napoli passte gegen Empoli nicht viel zusammen. Bild: keystone

Napoli – Empoli 0:1 (0:0)

Tor: 90.+1 Kovalenko 0:1.​

Fiorentina – Bologna 2:1

Bologna mit den drei Schweizern Michel Aebischer, Remo Freuler und Dan Ndoye musste ausswärts gegen Fiorentina eine Niederlage einstecken. Bologna tauscht mit Fiorentina den Tabellenrang und liegt neu auf Platz sieben.

Dan Ndoye im Zweikampf mit Fiorentinas Alfred Duncan. Bild: keystone

Fiorentina - Bologna 2:1 (1:1).

Tore: 17. Bonaventura 1:0. 33. Zirkzee (Penalty) 1:1. 48. Gonzalez 2:1.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer, Freuler (bis 70.) und Ndoye (ab 70.).

La Liga

Barcelona – Alaves 2:1

Der FC Barcelona geriet gegen Alaves bereits in der ersten Minute in den Rückstand. Erst ein Doppelpack von Lewandowski (52. und 84. Minute) brachte die Wende für die Katalanen. Der FC Barcelona belegt in der Tabelle den dritten Platz hinter der Überraschungsmannschaft Girona und dem grossen Rivalen Real Madrid.

Lewandowski brachte Barcelona mit seinem Doppelpack auf die Siegesstrasse. Bild: keystone

Barcelona – Alaves 2:1 (0:1)

Tore: 1. Omorodion 0:1. 52. Lewandowski 1:1. 84. Lewandowski 2:1