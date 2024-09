Denis Zakaria spielt gegen Spanien anstelle von Granit Xhaka im zentralen Mittelfeld. Bild: keystone

Zakaria und Wüthrich spielen für die gesperrten Xhaka und Elvedi gegen Spanien

Nationalcoach Murat Yakin schafft am Tag vor dem zweiten Spiel der Nations League gegen Spanien in Genf Klarheit. Denis Zakaria und Gregory Wüthrich ersetzen Granit Xhaka und Nico Elvedi.

Das Spiel in Dänemark ist abgehakt, der Ärger verarbeitet und die dadurch nötig gewordenen personellen Entscheide getroffen. Murat Yakin war nicht danach vor der grossen Herausforderung gegen Spanien den Geheimniskrämer zu spielen.

Denis Zakaria sass an der letzten Medienkonferenz vor dem Spiel neben dem Nationalcoach, und Gregory Wüthrich erhielt von Yakin zunächst ein Lob für sein Länderspiel-Debüt am letzten Donnerstag und dann das Startplatz-Versprechen. Der 29-Jährige von Sturm Graz wird an der Seite von Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez die Innenverteidigung bilden.

Zakarias Heimspiel

Das Vertrauen hat sich der erstmals aufgebotene Wüthrich in den wenigen Trainings in dieser Woche schnell verdient. Yakin lobte den Berner als sehr positiv, unbekümmert und motiviert. In den letzten Jahren hat Wüthrich mit dem österreichischen Meister einige internationale Erfahrung gesammelt und war schon seit einer Weile auf dem Radar des Schweizer Trainerstaffs.

Debütant Gregory Wüthrich geniesst das Vertrauen von Yakin und Co. Bild: keystone

Denis Zakaria steht vor seinem 57. Länderspiel. Der gebürtige Genfer soll im ausverkauften Stade de Genève Spielmacher Xhaka ersetzen, genauso wie er es 2021 im EM-Viertelfinal gegen Spanien getan hatte. «Wir brauchen ein ähnliches Spiel wie damals», prognostiziert der Captain der AS Monaco, der an der letzten Europameisterschaft wegen einer Verletzung kaum zum Einsatz kam.

Xhaka weiter beim Team

Yakin verlangt von seinem Team, dass es auch am Sonntagabend mutig agiert. «Wir spielen daheim, wir wollen uns nicht zurückdrängen lassen, sondern das Spiel zeigen, das uns auszeichnet.» Um mit den Spaniern mitzuhalten, brauche es viel Laufbereitschaft, gewonnene Zweikämpfe und gute Effizienz. Neben dem Platz kann der Nationaltrainer weiterhin auf Granit Xhaka zählen, der trotz Sperre beim Team geblieben ist.

Die möglichen Aufstellungen: Schweiz: Kobel; Wüthrich, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Aebischer; Rieder, Embolo, Vargas.



Spanien: Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Williams.

Die Spanier sind mit dem torlosen Remis in Serbien ebenfalls nicht optimal in die Nations League gestartet. Ohne die verletzten Alvaro Morata und Mikel Oyarzabal fehlt dem Team von Nationalcoach Luis Fuentes ein echter Mittelstürmer. Dafür strahlen die Flügel mit Lamine Yamal und Nico Williams umso mehr Gefahr aus. «Ich bin froh, dass ich nicht gegen Yamal spielen muss», scherzte Yakin. «Er ist ein fantastischer Spieler.» (abu/sda)