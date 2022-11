Der FC Basel trifft zum ersten Mal in dieser Saison auf den FC Luzern

Ardon Jashari trifft mit dem FC Luzern auf den FC Basel. Bild: keystone

Dezimiertes Luzern empfängt Basel – dem FCL winkt der Sprung auf Rang 3

Am Mittwoch wird in der Super League das Spiel der 3. Runde zwischen Luzern und Basel nachgeholt. Die beiden Teams stehen sich in dieser Saison erstmals gegenüber.

Mit einem Heimsieg würde Luzern in der Tabelle St.Gallen überholen und bis auf zwei Punkte an das zweitplatzierte Servette heranrücken. Allerdings treten die Innerschweizer mit einer dezimierten Offensivabteilung an. Beim 1:1 gegen Winterthur verletzten sich Pascal Schürpf und Dejan Sorgic, welche die beiden letzten Partien vor der Winterpause verpassen. Gegen Basel fehlt zudem Sofyan Chader, der eine Sperre absitzt. Luzern muss sich daher noch mehr auf seinen Toptorschützen Max Meyer verlassen (6 Treffer in 9 Spielen).

Nicht dem Anspruch entsprochen

Für Basel geht es indes darum, auf das dürftige 0:0 gegen Sion zu reagieren und sich in der Tabelle hochzukämpfen. Der 7. Platz entspricht nicht den Ansprüchen des 20-fachen Schweizer Meisters. Dafür braucht es eine Steigerung bei den Auswärtsauftritten. In bisher sechs Gastspielen holte der FCB bei einem Sieg (gegen Zürich) bloss fünf Punkte. Nur St.Gallen hat auf fremdem Terrain noch weniger Punkte (4) geholt.

Das ursprünglich am 31. Juli angesetzte Spiel musste wegen der am gleichen Tag stattfindenden Bundesfeier verschoben werden. (mom/sda)