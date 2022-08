Nach einem frühen Platzverweis musste Monaco schon nach 15 Minuten mit einem Mann weniger auskommen. Rennes nutzte die Überzahl zum Führungstreffer nach einer Stunde, doch in der 73. Minute hatte Breel Embolo seinen grossen Auftritt. Der Schweizer Nationalspieler setzte den jungen Ersatzgoalie Dogan Alemdar – er kam nach der Pause für den 34-fachen französischer Nationalspieler Steve Mandanda – im Fünfmeter-Raum unter Druck und spitzelte den Ball nach dessen unsauberer Annahme an ihm vorbei ins Netz.

Der von Wolfsburg zu Fulham gewechselte Kevin Mbabu bestritt die ersten Sekunden für seinen neuen Klub. Bei seinem ersten Einsatz in Englands höchster Liga seit November 2015 (für Newcastle gegen Bournemouth) wurde er in der 93. Minute eingewechselt.

«Mir wurde nichts geschenkt» – Mainz-Captain Silvan Widmer erklärt seinen steilen Aufstieg

Seit diesem Sommer ist Silvan Widmer Captain von Bundesligist Mainz 05. Der 29-jährige Aussenverteidiger spricht im Interview über die Bundesliga, blickt voraus auf die WM und verrät, warum er sich vorstellen könnte, nach der Karriere Hausmann zu werden.

Die Premiere als Captain in der Bundesliga muss noch ein bisschen warten. Ausgerechnet zum Saisonstart am letzten Samstag ist Silvan Widmer krank: Magen-Darm-Grippe. «Keine Ahnung, wo ich das aufgelesen habe», sagt er. Nun ist Widmer wieder fit. Am Sonntag führt er Mainz 05 gegen Union Berlin als Captain aufs Feld. Der 29-jährige Aargauer ist derzeit der einzige Schweizer Fussballer in einer der fünf grossen Ligen, dem die Captain-Ehre zufällt. Dass er erst seit einem Jahr in Mainz spielt, macht die Geschichte noch bemerkenswerter.