«Sie rennen nicht, sie sprinten nicht – das heisst für mich, dass sie nicht 100 Prozent geben», meinte Roy Keane, der einstige United-Captain, schon nach der Niederlage gegen Brighton. Er sehe in diesem Team «keine Persönlichkeiten, keinen Charakter». Der Gesprächsstoff wird den TV-Experten und Millionen Fans in aller Welt nicht ausgehen. Saisonübergreifend war es die siebte Auswärtsniederlage in Folge. Man muss bis ins Jahr 1936 zurückblättern, um eine solch schlechte Serie zu finden.

«Mir wurde nichts geschenkt» – Mainz-Captain Silvan Widmer erklärt seinen steilen Aufstieg

Seit diesem Sommer ist Silvan Widmer Captain von Bundesligist Mainz 05. Der 29-jährige Aussenverteidiger spricht im Interview über die Bundesliga, blickt voraus auf die WM und verrät, warum er sich vorstellen könnte, nach der Karriere Hausmann zu werden.

Die Premiere als Captain in der Bundesliga muss noch ein bisschen warten. Ausgerechnet zum Saisonstart am letzten Samstag ist Silvan Widmer krank: Magen-Darm-Grippe. «Keine Ahnung, wo ich das aufgelesen habe», sagt er. Nun ist Widmer wieder fit. Am Sonntag führt er Mainz 05 gegen Union Berlin als Captain aufs Feld. Der 29-jährige Aargauer ist derzeit der einzige Schweizer Fussballer in einer der fünf grossen Ligen, dem die Captain-Ehre zufällt. Dass er erst seit einem Jahr in Mainz spielt, macht die Geschichte noch bemerkenswerter.