Sport

Fussball

Premier League: Schär siegt mit Newcastle nach Rückstand



Premier League, 30. Runde Southampton – Tottenham 2:1 (0:1) Newcastle – Everton 3:2 (0:2) Leicester – Fulham 3:1 (1:0) Huddersfield – Bournemouth 0:2 (0:1) Cardiff – West Ham 2:0 (1:0) Crystal Palace – Brighton 1:2 (0:1) ManCity – Watford 18.30 Uhr

Bild: AP/PA

Schär siegt mit Newcastle nach 0:2-Rückstand – Tottenham patzt bei Southampton

Newcastle – Everton 3:2

Fabian Schär feiert mit Newcastle einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Gegen Everton siegen die «Magpies» trotz eines 0:2-Rückstandes zur Pause mit 3:2. Das Spiel nimmt für Newcastle zuerst einen sehr unglücklichen Verlauf. Nach einer halben Stunde foult Evertons Goalie Jordan Pickford den durchbrechenden Stürmer José Rondon so, dass sich der Schiedsrichter nicht nur für einen Penalty, sondern auch für die Rote Karte hätte entscheiden können. Prompt hält Pickford den Penalty von Matt Ritchie. Keine zwei Minuten später erhöht Everton auf 2:0.

In der zweiten Hälfte jedoch antworten die «Magpies» auf die mutmassliche Ungerechtigkeit mit drei Toren. Den Ausgleich und das 3:2 erzielt der Spanier Ayoze Perez in der 81. und in der 84. Minute. Schär sieht bei den beiden Gegentoren in der ersten Halbzeit unglücklich aus, einen Vorwurf kann man ihm aber nicht machen.

Southampton –Tottenham 2:1

Vier Tage nach dem Einzug in den Viertelfinal der Königsklasse patzt Tottenham Hotspur in der Liga erneut schwer. Die Mannschaft von Maurizio Pochettino verliert bei Kellerkind FC Southampton trotz Führung mit 1:2. Für die «Spurs» ist es die dritte Ligapleite aus den vergangenen vier Spielen.

Harry Kane (26.) bringt Tottenham wie schon in Dortmund in Führung, Youngster Yan Valery (76.) und James Ward-Prowse (81.) drehen das Spiel aber in der Schlussphase. Im Kampf um die Champions-League-Plätze wird die Luft für den Tabellendritten Tottenham allmählich dünner.

Die Telegramme

Newcastle United - Everton 3:2 (0:2)

52'242 Zuschauer.

Tore: 18. Calvert-Lewin 0:1. 32. Richarlison 0:2. 67. Rondon 1:2. 81. Perez 2:2. 84. Perez 3:2.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär (verwarnt). 30. Torhüter Pickford (Everton) hält Foulpenalty von Ritchie.

Huddersfield Town - Bournemouth 0:2 (0:1)

22'304 Zuschauer.

Tore: 20. Wilson 0:1. 67. Fraser 0:2.

Bemerkungen: Huddersfield Town ohne Hadergjonaj (Ersatz).

Southampton - Tottenham Hotspur 2:1 (0:1)

Tore: 26. Kane 0:1. 76. Valery 1:1. 81. Ward Prowse 2:1. (pre/sda)

Die Tabelle

bild: screenshot srf

