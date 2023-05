Lausanne zittert sich zum Aufstieg – Stade Lausanne-Ouchy in der Barrage

Lausanne-Ouchy machte mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen Bellinzona den Waadtländer-Triumph in der zweithöchsten Schweizer Liga perfekt. Die Lausanner werden die Barrage gegen den Letztplatzierten der Super League bestreiten. Ob es sich dabei um Winterthur oder Sion handelt, entscheidet sich in der letzten Runde am Pfingstmontag.

Nach einem Jahr kehrt Lausanne-Sport in die Super League zurück. Das Team von Trainer Ludovic Magnin zitterte sich auswärts gegen Aarau zu einem 2:2-Unentschieden und sicherte sich so das zweite Aufstiegsticket. Als erster Aufsteiger war Yverdon, das mit einem 2:0-Sieg gegen Wil den Challenge-League-Titel holte, bereits festgestanden.

Moderne Sklaverei in der Schweiz – wo und wie sie am meisten auftritt

«Das muss ich erstmal sacken lassen» – Fischer spielt mit Union Berlin Champions League

Abgesehen vom Meisterduell – Bayern München setzte sich auf Kosten von Borussia Dortmund durch – ging es an der Tabellenspitze der Bundesliga auch um den letzten freien Platz in der Champions League.

Im Kampf um Rang 4 setzte sich Union Berlin durch. Das Team aus der Hauptstadt gewann gegen Werder Bremen dank einem Treffer in der 81. Minute 1:0 und spielt in der nächsten Saison damit erstmals in der Klubgeschichte in der Königsklasse. Es ist ein weiterer grosser Erfolg für den Schweizer Trainer Urs Fischer, der das Team seit dem Aufstieg 2019 kontinuierlich nach vorne brachte.