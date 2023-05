Moderne Sklaverei in der Schweiz – wo und wie sie am meisten auftritt

Patrick Fischer: «Die Verantwortung liegt immer beim Coach»

Nationaltrainer Patrick Fischer, seit Herbst 2015 im Amt, über das Versagen von Riga. Er übernimmt die Verantwortung und überlässt es anderen, über seine Zukunft zu entscheiden. Sein Vertrag läuft nach der WM 2024 aus.

Sie waren optimistisch vor dem Spiel. Haben Sie eine Erklärung?

Patrick Fischer: Wir waren optimistisch, wir hatten ein gutes Gefühl, alle waren ruhig und konzentriert. Einmal mehr haben wir uns durch Geschenke in Rücklage gebracht. Wir sind sehr enttäuscht und ich bin auch enttäuscht über mich. Ich war einmal mehr nicht dazu in der Lage, die Mannschaft so vorzubereiten, dass wir dazu in der Lage waren, heute das beste Spiel abzuliefern. Es ist sehr schade für alle.