Die FCZ Frauen thronen weiterhin ohne Punktverlust an der Spitze. Bild: keystone

GC gewinnt bei Torfestival – klare Favoritensiege in der Women's Super League

Am Ende wurde es noch einmal spannend. Obwohl Géraldine Ess, die beim ersten Tor von einem missglückten Querpass einer Luzerner Verteidigerin zur Torhüterin profitierte, schon vor der Pause dreimal für die Grasshoppers getroffen hatte und Emanuela Pfister in der 51. Minute auf 4:0 stellte, mussten die Zürcherinnen noch einmal zittern.

Denn plötzlich drehten die Gäste aus Luzern noch einmal auf. Dank zwei platzierten Schüssen von Rilana Ueltschi und einem Freistosstor von Bettina Brülhart kam der FCL bis in der 80. Minute noch auf ein Tor heran. Danach konnte GC ein weiteres Gegentor aber verhindern und den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel feiern. Damit stehen die Grasshoppers auf Platz 2, während die punktlosen Luzernerinnen nur wegen der besseren Tordifferenz vor Thun auf dem vorletzten Platz stehen.

Klare Siege für Verfolgerinnen

Das Frauenteam Thun Berner-Oberland unterlag nach den Niederlagen gegen den FC Zürich (1:5) und GC (1:8) auch dem FC Basel deutlich. Dank Toren von Coumba Sow durch einen Penalty, Olivia Wos und Sabah Seghir setzten sich die Gäste in der Stockhorn Arena 3:0 durch und zeigten damit eine wichtige Reaktion auf die überraschende Niederlage in Aarau in der Vorwoche.

Punktgleich mit dem FC Basel steht nach drei Runden Servette Chênois, das sich ebenfalls 3:0 gegen YB durchgesetzt hat. Die Tore erzielten Cassandra Korhonen, Joana Marchao und Sandrine Mauron.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Der FC St.Gallen bleibt auch im dritten Spiel ungeschlagen und verteidigt damit den dritten Platz. Die St.Gallerinnen setzten sich 5:0 gegen den FC Aarau durch. Den Anfang machte Sara Nilsson mit einem schönen Kopfball, Yael Aeberhard erhöhte noch vor der Pause per Direktabnahme. Dazwischen war Aeberhard mit einem Penalty noch an Aarau-Goalie Lorena Barth gescheitert. In der zweiten Halbzeit trafen dann noch Sina Hauswirth per Distanzschuss, erneut Nilsson und Victoria Bischof. Da die nächsten Gegner Thun und Luzern sind, könnte der Höhenflug des Vorjahres-Sechsten noch etwas anhalten.

FCZ bleibt makellos

An der Spitze thront weiterhin der FC Zürich. Dank Treffern von Diana Csanyi, Derin Degirmenler und Martina Cavar setzten sich die FCZ Frauen 3:0 gegen den FC Rapperswil-Jona durch und sind damit weiterhin ohne Punktverlust. In der nächsten Woche kommt es im Zürcher Derby zum Spitzenkampf zwischen dem Leader und dem ersten Verfolger GC.