Nicht «halbherzig ausklingen lassen» – Admir Mehmedi beendet seine Karriere per sofort

Er habe seine Karriere nicht «halbherzig ausklingen» lasen wollen. Der 32-jährige Mehmedi war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag beim türkischen Klub Antalyaspor vorzeitig aufgelöst wurde. Eine Rückkehr zum FC Zürich scheiterte, nachdem Sportchef Marinko Jurendic den Klub in Richtung Bundesliga verliess: «Solche Dinge passieren im Fussballbusiness. Dass ich dies jetzt ausgerechnet beim FCZ erleben musste, war schon eine Enttäuschung. Aber wie gesagt: No bad feelings», sagt Mehmedi gegenüber «Blick» .

Belinda Bencic steht am US Open in der 2. Runde. Die als Nummer 15 gesetzte Olympiasiegerin setzt sich ohne Probleme 6:2, 6:4 gegen die Russin Kamilla Rachimowa (WTA 72) durch.