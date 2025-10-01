bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Bernardo Lopes in der Botafogo-Akademie – junger Fussballer inspiriert

Dieser junge Fussballer aus Brasilien sorgt weltweit für Inspiration

01.10.2025, 09:0001.10.2025, 09:56

Der Fussball schreibt viele Geschichten, die einen einfach nur den Kopf schütteln lassen. Er schreibt aber auch immer wieder Geschichten, die einfach inspirierend sind – so auch jene vom elfjährigen Bernardo Lopes.

Der junge Brasilianer erlebte als Einjähriger einen schrecklichen Unfall. Lopes schüttete in der Küche seiner Eltern versehentlich einen Topf mit kochendem Wasser über sich selbst. Mit schweren Verbrennungen wurde der in Rio de Janeiro aufgewachsene Junge ins Spital eingeliefert, wo er mehrere Monate bleiben musste für mehrere Operationen und Haut-Transplantationen. Selbst die Ärzte bezweifelten, dass das Kind überlebt.

Doch Bernardo Lopes biss sich durch. Er wurde nach sieben Monaten aus dem Spital entlassen und konnte sein Leben fortsetzen. Mit der Zeit entwickelte der Junge den Traum, Fussballer zu werden. Lopes spielte in lokalen Turnieren und den Strassen seiner Nachbarschaft. Er wurde in eine regionale Fussballschule aufgenommen und durfte sich so zunehmend auch vor Jugend-Scouts präsentieren – mit Erfolg.

Bei einem Turnier im Nilton Santos Stadion, der Heimstädte des brasilianischen Spitzenklubs Botafogo überzeugte Lopes offenbar derart, dass ihn Botafogo sogleich in die eigene Nachwuchsakademie aufnahm. Die Meldung und die Bilder des mittlerweile 11-Jährigen gingen in der Folge um die Welt.

Bernardo Lopes hat also nicht nur Widrigkeiten überwunden, sondern auch einen Weg gefunden, trotz all dieser seinen grossen Traum weiterzuverfolgen. (abu)

Mehr Fussball:

Star-Einkauf Wirtz bei Liverpool noch ohne Skorerpunkt: «Es wird wirklich schwer für ihn»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 20
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Tunesien: 7. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Vorrunde)
Grösster WM-Erfolg: Sieg gegen Frankreich in der Gruppenphase (2022)
quelle: epa / mohamed messara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir machen das Nonsense-Quiz mit der Schweizer Frauen Fussball-Nati
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
2
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
Hast du schlecht geschlafen? Die Liverpool-Stars in Istanbul wohl auch
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Ist das San Siro bald Geschichte? Stadt erteilt Mailänder Klubs wichtige Zusage
Die Pläne für ein neues Stadion der beiden Mailänder Klubs Inter und AC sind nicht neu. Nun nahmen sie aber eine nächste Hürde auf dem Weg dazu. Denn in der Nacht auf Dienstag stimmte der Stadtrat dem Verkauf des San Siro an die beiden Klubs nach einer elfstündigen Debatte um 3.50 Uhr mit 24 zu 20 Stimmen zu. Der Verkauf dürfte in den nächsten 40 Tagen vollzogen werden, sollte es keine überraschenden Entwicklungen geben, wie die Gazzetta dello Sport schreibt.
Zur Story