Dieser junge Fussballer aus Brasilien sorgt weltweit für Inspiration

Der Fussball schreibt viele Geschichten, die einen einfach nur den Kopf schütteln lassen. Er schreibt aber auch immer wieder Geschichten, die einfach inspirierend sind – so auch jene vom elfjährigen Bernardo Lopes.

Der junge Brasilianer erlebte als Einjähriger einen schrecklichen Unfall. Lopes schüttete in der Küche seiner Eltern versehentlich einen Topf mit kochendem Wasser über sich selbst. Mit schweren Verbrennungen wurde der in Rio de Janeiro aufgewachsene Junge ins Spital eingeliefert, wo er mehrere Monate bleiben musste für mehrere Operationen und Haut-Transplantationen. Selbst die Ärzte bezweifelten, dass das Kind überlebt.

Doch Bernardo Lopes biss sich durch. Er wurde nach sieben Monaten aus dem Spital entlassen und konnte sein Leben fortsetzen. Mit der Zeit entwickelte der Junge den Traum, Fussballer zu werden. Lopes spielte in lokalen Turnieren und den Strassen seiner Nachbarschaft. Er wurde in eine regionale Fussballschule aufgenommen und durfte sich so zunehmend auch vor Jugend-Scouts präsentieren – mit Erfolg.

Bei einem Turnier im Nilton Santos Stadion, der Heimstädte des brasilianischen Spitzenklubs Botafogo überzeugte Lopes offenbar derart, dass ihn Botafogo sogleich in die eigene Nachwuchsakademie aufnahm. Die Meldung und die Bilder des mittlerweile 11-Jährigen gingen in der Folge um die Welt.

Bernardo Lopes hat also nicht nur Widrigkeiten überwunden, sondern auch einen Weg gefunden, trotz all dieser seinen grossen Traum weiterzuverfolgen. (abu)

