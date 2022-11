Bild: keystone

Am Ende sind die vergebenen niederländischen Chancen egal

Die Niederlande tat sich beim WM-Auftakt gegen den Senegal lange schwer. Erlöst werden sie vor allem auch von Fehlern des gegnerischen Goalies.

84 Minuten musste die Niederlande beim WM-Auftakt gegen den Senegal zittern. Dann erlöste Cody Gakpo seine Mannschaft nach einer herrlichen Flanke von Frenkie de Jong mit einem Kopfballtor. Davor brillierte die Elftal nicht wirklich mit Effizienz. Sie hatte drei grosse Chancen, die sie allesamt kläglich vergaben

Zuerst scheiterten sie beim Versuch, den Ball ins Tor tragen zu wollen. Danach vergab de Jong eine Grosschance, weil er versuchte, noch zwei zusätzliche Gegner auszudribbeln. Und kurz nach der Pause köpfelte Virgil van Dijk nach einem Eckball völlig freistehend den Ball meterweit am Tor vorbei.

Die erste vergebene Chance. Video: streamja

Die zweite vergebene Chance. Video: streamja

Die dritte vergebene Chance. Video: streamja

Ansonsten taten sich die Niederländer gegen solide organisierte Senegalesen schwer, wirklich viel Gefährliches herauszuspielen. Im Gegenteil: Je länger die Partie dauerte, desto gefährlicher wurde der Senegal. Es brauchte zwei gute Paraden von WM-Debütant Andries Noppert, um seine Mannschaft vor dem Rückstand zu bewahren.

Und genau dies machte am Ende den Unterschied aus. Ein Fehler von Senegals Goalie Édouard Mendy – bis zu diesem Zeitpunkt kaum geprüft – brachte die Entscheidung zugunsten der Niederlande. Der Chelsea-Goalie verschätzte sich bei einer Flanke von de Jong, segelte am Ball vorbei und ermöglichte Gapko das 1:0. Auch beim 2:0 sah Mendy mit seiner Abwehr nach vorne nicht gerade glücklich aus.

Mendy patzt, Gakpo erbt zum 1:0. Video: SRF

So schrammt das Team von Louis van Gaal am Ende auch etwas glücklich an einem Punktverlust vorbei. Und der Senegal wird ausgerechnet von seinen auf dem Papier besten verbleibenden Spieler um den Erfolg des Spiels gebracht. Fürs Weiterkommen brauchen die Afrikaner nun Erfolge gegen Gastgeber Katar und Ecuador. Und gegen südamerikanische Mannschaften tat sich der Senegal in der Vergangenheit stets schwer.

Senegal - Niederlande 0:2 (0:0)

Al Thumama Stadium, Doha. - 40'000 Zuschauer. - SR Sampaio (BRA).

Tore: 84. Gakpo 0:1. 99. Klaassen 0:2.

Senegal: Edouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé, Diallo (62. Jakobs); Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté (74. Pape Gueye); Diatta (74. Jackson), Dia (69. Bamba Dieng), Ismaila Sarr.

Niederlande: Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind; Berghuis (79. Koopmeiners), Frenkie De Jong, Gakpo (94. De Roon); Janssen (62. Depay), Bergwijn (79. Klaassen).

Bemerkungen: Senegal ohne Ballo-Touré (verletzt). Niederlande komplett.

Verwarnungen: 56. De Ligt, 94. Nampalys Mendy, 96. Idrissa Gueye.