Lionel Messi schiesst in seinem zweiten Spiel für Inter Miami zwei Tore. Bild: keystone

Messi dominiert in der MLS – und als er ausgewechselt wird, gehen alle nach Hause

Auch im zweiten Spiel für Inter Miami zeigte Messi seine Klasse. Ohne den Weltmeister auf dem Platz verging den Fans aber die Lust am Zuschauen. Nach Messis Auswechslung leerten sich die Ränge.

Die amerikanischen Fussballfans zahlten teilweise mehrere tausend Dollar, um ihr Idol bei Inter Miami in Aktion zu sehen. Lionel Messis lang ersehntes Debüt in den USA wurde auch von Berühmtheiten wie LeBron James oder Kim Kardashian von der Tribüne aus mitverfolgt. Und Messi erfüllte die Erwartungen: Im ersten Spiel im Leagues Cup schoss er seine Farben gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul in der Nachspielzeit per Freistoss zum Sieg.

Im zweiten Spiel setzte der argentinische Weltmeister noch einen drauf. Bei 4:0 zwischen Inter Miami und Atlanta United schnürte er ein Doppelpack und hatte auch beim vierten Treffer seine Füsse im Spiel. Sein erster Treffer wurde von Messis langjährigen Teamkollegen Busquets vorbereitet, der ihm in die USA gefolgt ist.

Dass viele Zuschauende einzig und allein wegen Messi ins Stadion gekommen waren, wurde deutlich, als der Argentinier in der 77. Minute ausgewechselt wurde: Eine Aufnahme im Zeitraffer zeigt, wie die Menschen in Scharen aus dem Stadion strömen, während das Spiel noch lief. (kat)