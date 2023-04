Die FCB-Fans vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Bratislava – in Nizza müssen sie sich an strenge Vorgaben halten. Bild: keystone

Wegen Streiks und Angst vor Ausschreitungen – strenge Restriktionen für FCB-Fans in Nizza

Die Fans des FC Basel, welche für das Viertelfinal-Duell vom Donnerstag nach Nizza reisen, mussten sich an der Côte d’Azur ohnehin an strenge Vorgaben halten. Diese wurden jetzt sogar noch verschärft. Wie der Klub mitteilt, dürfen sich alle Personen, «die sich als Fans des FC Basel ausgeben oder sich wie solche verhalten», in vorgegebenen Bereichen weder aufhalten noch mit dem Auto durchfahren oder parken. Dies gilt unter anderem für die berühmte Promenade des Anglais, die am Meer entlang führt.

Kurzzeitig ging gar das Gerücht über einen Ausschluss der FCB-Fans aus dem Stadion herum. Dabei handelte es sich aber um eine Falschmeldung. Jedoch ist es den Baslern untersagt, sich im Stadion ausserhalb des Gästesektors aufzuhalten und im Stadtzentrum oder um die Arena herum Fan-Utensilien zu tragen. Auch der Weg zum Stadion ist geregelt. So konnten die Anhängerinnen und Anhänger in Basel nur einen Voucher kaufen, welchen sie an einem vorgegebenen Ort in ein Ticket umtauschen müssen. Von dort gebe es dann Shuttle-Busse zum Stadion.

Der Grund für die strengen Restriktionen seien innenpolitische Unruhen und grosse Streiks infolge der Rentenreform in Frankreich, die für den Donnerstag geplant seien und wegen denen es dann zu einem sogenannten «Tag des Zorns» kommen könnte. Durch die Restriktionen für die Schweizer Fans will man grössere Ausschreitungen verhindern. Bereits zuvor wurde das Rückspiel der Conference League als «Hochrisikospiel» eingestuft. Es sollen Szenen wie bei den Spielen zwischen OGC Nice und Köln sowie Olympique Marseille und dem FC Basel als es jeweils zu Ausschreitungen gekommen war, verhindert werden.

Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi äusserte seine Furcht über die Ankunft der Basel-Fans in Nizza bereits vor dem Hinspiel auf Twitter: «Es steht ausser Frage, dass es wieder zu Ausschreitungen kommen wird.» Ausserdem forderte er die Gästefans auf, nicht nach Nizza zu reisen. Dazu wird es jedoch nicht kommen, die ersten Baslerinnen und Basler seien bereits in der französischen Stadt angekommen, wie die Fanvereinigung Muttenzerkurve mitteilt.

Der FC Basel appeliert an seine Fans, die strengen Vorschriften zu beachten, «auch wenn der FCB unter Gastfreundschaft etwas ganz anderes versteht». Personen, welche sich nicht an die Vorschriften halten, müssen mit Sanktionen der örtlichen Polizei rechnen. Dabei könne es sich um Zurechtweisungen, aber auch Bussen oder gar Gefängnisstrafen handeln.

Das Hinspiel in Basel endete 2:2. Bild: keystone

Nach dem 2:2 im Hinspiel wollen die Basler am Donnerstag ab 21 Uhr in den Halbfinal der Conference League einziehen.

(nih)