Das sind die teuersten und wichtigsten Deals des Winter-Transferfensters

Das sind die wichtigsten Winter-Transfers im Ausland und in der Schweiz

Mit dem Deadline Day ist am Dienstag das internationale Winter-Transferfenster zu Ende gegangen. Im Januar gab es zahlreiche bemerkenswerte Transfers mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Bemerkung: Als Quelle für die Marktwerte und Ablösesummen der Spieler diente das Fussball-Portal Transfermarkt. Allfällige Boni, welche in Zukunft zusätzlich zur fixen Ablösesumme noch entstehen könnten, sind nicht inbegriffen.

Die teuersten Deals

Enzo Fernandez 🇦🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 22

Neues Team: Chelsea

Altes Team: Benfica Lissabon

Marktwert: 55 Mio. Euro

Ablöse: 121 Mio. Euro



Der frischgebackene Weltmeister ist das Kronjuwel einer bemerkenswerten Winter-Transferoffensive von Chelsea. Die Blues gaben 121 Millionen Euro für Enzo Fernandez aus. Das ist nicht nur Rekord im eigenen Klub, sondern gleich der bislang teuerste Transfer der Premier-League-Geschichte.

Mykhaylo Mudryk 🇺🇦

Position: Linksaussen

Alter: 22

Neues Team: Chelsea

Altes Team: Schachtar Donezk

Marktwert: 40 Mio. Euro

Ablöse: 70 Mio. Euro

Schon vor dem Fernandez-Deal gehörte Chelsea der Rekord-Transfer dieses Winters. Von Schachtar Donezk kam der ukrainische Flügelspieler Mykhaylo Mudryk für 70 Millionen Euro. Für Donezk ist das ein neuer Rekordverkauf. Gestern kam bereits ein erster Skandal ans Licht: Der 22-Jährige musste sich entschuldigen, nachdem ein Video, in dem er sich rassistisch äusserte, die Runde machte.

Anthony Gordon 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Linksaussen

Alter: 21

Neues Team: Newcastle United

Altes Team: FC Everton

Marktwert: 40 Mio. Euro

Ablöse: 45,6 Mio. Euro

Der erste Top-Transfer in diesem Winter, der nicht zu Chelsea geht. Aber auch hier ist es mit dem neureichen Newcastle ein Premier-League-Klub. Die «Magpies» holen Stürmer Anthony Gordon von Konkurrent Everton. Dort schoss er drei Tore in 16 Einsätzen.

Cody Gakpo 🇳🇱

Position: Linksaussen

Alter: 23

Neues Team: Liverpool

Altes Team: PSV Eindhoven

Marktwert: 60 Mio. Euro

Ablöse: 42 Mio. Euro



Noch ein Linksaussen, der in die Premier League ging. Cody Gapko unterschrieb schon vor einiger Zeit beim FC Liverpool. In seinen ersten Einsätzen konnte er die Fans noch nicht für sich gewinnen.

Benoit Badiashile 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 21

Neues Team: Chelsea

Altes Team: AS Monaco

Marktwert: 40 Mio. Euro

Ablöse: 38 Mio. Euro



Der nächste Transfer-Coup von Chelsea, das damit drei der fünf teuersten Transfers dieses Winters getätigt hat. Der junge Innenverteidiger kam von Breel Embolos Monaco.

Noni Madueke 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Neues Team: Chelsea

Altes Team: PSV Eindhoven

Marktwert: 15 Mio. Euro

Ablöse: 35 Mio. Euro

Ein weiterer Transfer von – wer hätte es gedacht? – Chelsea. Mit Noni Madueke holten die Blues einen talentierten englischen Flügelstürmer von PSV Eindhoven zurück auf die Insel.

Vitinha 🇵🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Neues Team: Olympique Marseille

Altes Team: Braga

Marktwert: 15 Mio. Euro

Ablöse: 32 Mio. Euro

Der einzige Spieler in den Top-10 der teuersten Wintertransfers, der nicht in die Premier League wechselt. Olympique Marseille sicherte sich die Dienste des portugiesischen Stürmers Vitinha und überwies dafür 32 Millionen Euro an Braga.

Malo Gusto 🇫🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 19

Neues Team: Chelsea

Altes Team: Olympique Lyon

Marktwert: 15 Mio. Euro

Ablöse: 30 Mio. Euro



Schlechter Geschmack? Nein, Malo Gusto ist ein junger französischer Verteidiger. Und er heuerte – wie könnte es auch anders sein – bei Chelsea an.

Georginio Rutter 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 20

Neues Team: Leeds United

Altes Team: Hoffenheim

Marktwert: 16 Mio. Euro

Ablöse: 28 Mio. Euro



Vermutlich eines der häufigsten Transfer-Schemata in Europa: Ein junger Franzose wechselt aus der Bundesliga zu einem Mittelfeld-Team in der Premier League.

Kamaldeen Sulemana 🇬🇭

Position: Linksaussen

Alter: 20

Neues Team: Southampton

Altes Team: Stade Rennes

Marktwert: 18 Mio. Euro

Ablöse: 25 Mio. Euro



Ein Afrikaner rundet die Top-10 der teuersten Wintertransfers dieser Saison ab. Kamaldeen Sulemana wechselte am Deadline Day vom Ligue-1-Klub Stade Rennes zu Southampton.

Weitere Top-Transfers

Joao Cancelo 🇵🇹

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 28

Neues Team: Bayern München

Altes Team: Manchester City

Marktwert: 70 Mio. Euro

Ablöse: keine (Leihe)



Der vielleicht grösste Transfer dieses Winterfensters ging gänzlich ohne Ablösesumme über die Bühne. Weil es für Joao Cancelo bei Manchester City nicht mehr stimmte, wurde er kurzerhand an den deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehen.

Joao Felix 🇵🇹

Position: Hängende Spitze

Alter: 23

Neues Team: Chelsea

Altes Team: Atlético Madrid

Marktwert: 50 Mio. Euro

Ablöse: 11 Mio. Euro Leihgebühr

Natürlich kommt Chelsea auch in diesem Kapitel vor. Die Blues holten auch noch Joao Felix von Atlético Madrid. Für die Leihe zahlte Chelsea eine Gebühr von elf Millionen Euro.

Jorginho 🇮🇹

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 31

Neues Team: Arsenal

Altes Team: Chelsea

Marktwert: 35 Mio. Euro

Ablöse: 11,3 Mio. Euro



Chelsea hat nicht nur Spieler gekauft, sondern auch verkauft. Einer davon war Jorginho. Der italienische Europameister wechselte für rund elf Millionen Euro zum Premier-League-Leader Arsenal und ist dort neuer Teamkollege von Granit Xhaka.

Arnaut Danjuma 🇳🇱

Position: Linksaussen

Alter: 25

Neues Team: Tottenham Hotspur

Altes Team: Villarreal

Marktwert: 35 Mio. Euro

Ablöse: 3 Mio. Leihgebühr

Der Stürmer war schon beinahe auf dem Weg zum FC Everton, da schaltete sich Tottenham in den Transfer ein. Am Ende einigten sich die «Spurs» mit Villarreal auf eine Leihe mit Kaufoption für den niederländischen Goalgetter.

Leandro Trossard 🇧🇪

Position: Linksaussen

Alter: 28

Neues Team: Arsenal

Altes Team: Brighton

Marktwert: 30 Mio. Euro

Ablöse: 24 Mio. Euro

Mit sieben Toren und drei Assists aus 17 Spielen absolvierte der Belgier eine starke Hinrunde mit Brighton. Nun ist er wie Jorginho ebenfalls neuer Teamkollege von Granit Xhaka bei Arsenal.

Weston McKennie 🇺🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 24

Neues Team: Leeds United

Altes Team: Juventus Turin

Marktwert: 21 Mio. Euro

Ablöse: 1,2 Mio. Euro Leihgebühr



Der US-Amerikaner spielte eine starke WM, ist nun aber bei Juventus nicht mehr erwünscht. Leeds leiht den Mittelfeldspieler vorerst nur aus, kann ihn im Sommer aber für 33 Millionen Euro definitiv verpflichten.

Matheus Cunha 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Neues Team: Wolverhampton

Altes Team: Atlético Madrid

Marktwert: 20 Mio. Euro

Ablöse: keine (Leihe)



In Europa vom FC Sion entdeckt, ist Matheus Cunha mittlerweile in der Premier League angekommen. Der brasilianische Stürmer wurde von Atlético Madrid an die Wolverhampton Wanderers ausgeliehen.

Marcel Sabitzer 🇦🇹

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 28

Neues Team: Manchester United

Altes Team: Bayern München

Marktwert: 20 Mio. Euro

Ablöse: keine (Leihe)



Im Sommer 2021 wechselte Sabitzer zu Bayern München. Für den deutschen Rekordmeister lief er 54 Mal auf. Nun soll der Österreicher auf Leihbasis Manchester United verstärken.

Die Schweizer Deals

Yann Sommer 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 34

Neues Team: Bayern München

Altes Team: Borussia Mönchengladbach

Marktwert: 5 Mio. Euro

Ablöse: 8 Mio. Euro



Jonas Omlin 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 29

Neues Team: Borussia Mönchengladbach

Altes Team: Montpellier

Marktwert: 7 Mio. Euro

Ablöse: 9 Mio. Euro



Es war der Transfer-Krimi des Winters, der die Schweiz und Deutschland tagelang in Atem hielt. Yann Sommer ersetzt bei Bayern München den verletzten Manuel Neuer. Im Gegenzug wechselte Nati-Kollege Jonas Omlin von Montpellier nach Gladbach, um dort Sommer im Winter zu beerben.

Der Deal stand mehrfach auf der Kippe, doch am Ende klappte es mit der grossen Schweizer Goalie-Rochade.

Haris Seferovic 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Neues Team: Celta Vigo (ausgeliehen von Benfica Lissabon)

Altes Team: Galatasaray (ausgeliehen von Benfica Lissabon)

Marktwert: 6 Mio. Euro

Ablöse: keine



Zunächst schien es so, dass Haris Seferovic innerhalb der türkischen Süper Lig weiterziehen und sich Kasimpasa anschliessen würde. Doch Benfica bestand offenbar darauf, dass «der Mann aus Sursee» seine Karriere auf der iberischen Halbinsel fortsetzt. So wurde kurzfristig eine Leihe zu Celta Vigo organisiert.

Michael Frey 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 28

Neues Team: Schalke 04 (ausgeliehen von Royal Antwerpen)

Altes Team: Royal Antwerpen

Marktwert: 4,5 Mio. Euro

Ablöse: keine

Michael Frey ist zurück in Deutschland, wo er einst bei Nürnberg in der 2. Bundesliga spielte. Nach guten anderthalb Jahren in Belgien bei Royal Antwerpen wurde der Berner Stürmer an Schalke 04 ausgeliehen.

Filip Stojilkovic 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Neues Team: Darmstadt 98

Altes Team: Sion

Marktwert: 1,3 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt

Der junge Schweizer Stürmer Filip Stojilkovic wagt den Schritt nach Deutschland. Er schloss sich Darmstadt an, das auf bestem Weg ist, den Aufstieg ins Oberhaus zu schaffen.

Vincent Sierro 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 27

Neues Team: FC Toulouse

Altes Team: Young Boys

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Ablöse: unbekannt



YB, das nach einem Jahr Unterbruch wohl erneut Meister wird, hat im Mittelfeld etwas ausgemistet und Vincent Sierro an den französischen Klub Toulouse verkauft.

Roko Simic 🇭🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 19

Neuer Verein: FC Zürich

Alter Verein: RB Salzburg

Marktwert: 5 Mio. Euro

Ablöse: keine (Leihe)​

Der Meister FCZ hat im Abstiegskampf aufgerüstet und von der RB-Akademie den jungen Stürmer Roko Simic geholt. Ein Transfer, der sich bereits gelohnt hat: Gegen Luzern kam der Angreifer beim Stand von 0:2 rein und schoss noch zwei Tore zum Ausgleich.

Hugo Novoa 🇪🇸

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Neues Team: FC Basel

Altes Team: RB Leipzig

Marktwert: 5 Mio. Euro

Ablöse: keine (Leihe)​

Und gleich noch ein Schweizer Klub, der sich in der RB-Akademie bedient hat. Von RB Leipzig stiess der junge spanische Flügelstürmer leihweise zum FC Basel.

Willem Geubbels 🇫🇷

Position: Linksaussen

Alter: 21

Neues Team: FC St.Gallen

Altes Team: AS Monaco

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Ablöse: keine



Der FCSG ist in Frankreich fündig geworden. Für Willem Geubbels, für den Monaco 2018 noch 20 Millionen Euro bezahlte, gab es im Fürstentum nach einer schweren Knieverletzung keine Perspektive mehr. Darum setzt er seine Karriere nun in der Ostschweiz fort.

Mamady Diambou 🇲🇱

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 20

Neues Team: FC Luzern

Altes Team: RB Salzburg

Marktwert: 2 Mio. Euro

Ablöse: keine (Leihe)



Und noch ein drittes Schweizer Team hat in der RB-Akademie zugeschlagen: Von RB Salzburg wechselte Mittelfeldspieler Mamady Diambou leihweise in die Zentralschweiz.