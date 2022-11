So war es geplant: Granit Xhaka mit der «One Love»-Captainbinde im Testspiel gegen Ghana. Bild: keystone

Europäische Nationen geben FIFA-Druck nach und spielen ohne «One Love»-Armbinde

Die Captains von England, Deutschland, der Schweiz und anderen Nationen werden an der WM in Katar nicht mit ihrem geplanten Captain-Armband auflaufen. Das teilen sie in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

«Wir sind sehr frustriert über die Entscheidung der FIFA, die unserer Meinung nach beispiellos ist», hiess es in der Erklärung, welche der BBC vorliegt.

Die FIFA habe sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen werde, wenn die Kapitäne die geplanten Armbinden auf dem Spielfeld tragen, hiess es weiter. «Wir waren bereit, Geldstrafen zu zahlen, die normalerweise bei Verstössen gegen die Ausrüstungsvorschriften verhängt würden, und haben uns nachdrücklich für das Tragen der Armbinde eingesetzt. Wir können unsere Spieler jedoch nicht in eine Situation bringen, in der sie dafür verwarnt werden oder sogar gezwungen werden, das Feld zu verlassen.»

Gemäss Angaben der «Bild» hätten die Mannschaften die Warnung der FIFA vor sportlichen Konsequenzen so aufgefasst, dass sogar Punkteabzüge drohten.

Die nationalen Verbände reagierten mit Verärgerung darauf, dass die FIFA lange nichts von sich hören liess. Man habe den Weltverband im September über das Vorhaben informiert, aber keine Antwort darauf erhalten. Nun also der Schnellschuss in letzter Minute. (ram)