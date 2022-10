Barça im Clásico mit Logo von Mega–Star Drake auf der Brust

Drake-Curse

Der Drake-Curse ist ein Phänomen, bei welchem Klubs, sowie Spieler, welche in irgendeiner Art und Weise mit Drake in Verbindung treten, Unglück erleiden. Paul Pogba, Kun Aguero oder Pierre-Emerick Aubameyang teilten beispielsweise alle ein Bild von sich mit dem Rapper und verloren ihre nächsten Spiele. Der Drake-Curse trifft in gleicher Form auch in anderen Sportarten auf.