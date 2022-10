Arsenal siegt auswärts in Norwegen Bild: keystone

Von Nübel-Übel und Hausbesuchen – 9 besondere Szenen aus Europa und Conference League

Nicht nur der FC Zürich und der FC Basel waren gestern in Europa und Conference League im Einsatz. Über den ganzen Kontinent verteilt, kam es zu kuriosen und witzigen Momenten.

Nübel-Übel

Die AS Monaco (mit Nati-Stürmer Breel Embolo) geht in der Europa League auswärts beim türkischen Vertreter Trabzonspor gleich mit 4:0 unter. Den Auftakt macht Ex-Bayern-Keeper Alexander Nübel mit einem fatalen Fehler. Er schiesst seinen Verteidiger Malang Sarr ohne Not ab. Dieser hat das Pech, dann als offizieller Eigentorschütze in der Statistik aufgeführt zu sein.

Video: streamja

Die Spiele des Abends:

Wenn der Schuss ganz fies ist

Noch ein Torhüter, der sehr unglücklich aussieht. Anthony Moris von Union Saint-Gilloise aus Belgien lässt sich vom Strafraumrand bezwingen und scheint sich danach über die Flugbahn des Balls zu ärgern. Immerhin holen die Hausherren am Ende noch ein spektakuläres 3:3-Remis raus.

Video: streamja

Bierduschen in Rotterdam

Als Feyenoord Rotterdam kurz nach der Pause gegen Midtjylland dank David Hancko in Führung geht, sind die Bierbecher der Heimfans offenbar noch ziemlich gut gefüllt. Am Ende gibt es ein 2:2-Unentschieden.

Video: streamja

Ist das noch ein Dribbling?

Wir bleiben noch im gleichen Spiel. Feyenoord-Verteidiger Marcos Lopez hat eine besonders kreative Methode gefunden, um den Ball am Gegner vorbeizubringen. Gelb gabs bei dieser Aktion übrigens nur für einen reklamierenden Midtjylland-Spieler.

Video: streamable

Gute Aussichten

Partizan Belgrad siegt in der Conference League zu Hause gegen den 1.FC Köln mit 2:0. Doch dass die Partie zu Ende gespielt wird, ist nicht selbstverständlich. Mehrmals wird die Partie unterbrochen, weil Rauch aus Petarden das Spielfeld einhüllt. Zwischenzeitlich war die Sicht von der Tribüne vergleichbar mit einem Herbstmorgen in Olten.

Bild: reddit.com/u/mihajlo_m

Union hebt ab

Die Fans von Union Berlin motivieren ihre Mannschaft vor dem Europa-League-Spiel gegen Malmö mit einer tollen Choreografie. Es nützt: Das Team von Urs Fischer schlägt die Schweden mit 1:0 und wahrt so die Chance, auf eine Qualifikation für die K.o.-Phase.

Bild: keystone

Ball auf Hausbesuch

Das Stadion von Bodö/Glimt in Norwegen ist besonders, weil hinter gewissen Stellen der Tribüne direkt einige Wohnhäuser stehen. So landet ein missglückter Schuss von Arsenals Bukayo Saka beinahe in der Stube eines Anwohners. Am Ende gewinnt Arsenal mit 1:0, dank ebendieses Bukayo Saka.

Video: streamable

Vom Goalie ausgedribbelt

In der Conference-League-Partie zwischen West Ham United und dem RSC Anderlecht (2:1) versuchte ein Flitzer einen Moment des Ruhms zu ergattern – und wurde blossgestellt. Als er versuchte, West-Ham-Goalie Alphones Areola den Ball wegzunehmen, lässt ihn dieser lässig aussteigen. Wenig später sind die Sicherheitskräfte vor Ort und nehmen den Fan mit.

Video: streamable

Gustav ganz schnell

Djurgarden lässt in der Conference League Gent zu Hause keine Chance. Zur Pause steht es bereits 3:0 und nach dem Wiederanpfiff dauert es nur rund zehn Sekunden bis Gustav Wikheim auf 4:0 für die Hausherren stellt.