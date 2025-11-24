trüb und nass
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Cristiano Ronaldo (40!) schiesst ein traumhaftes Fallrückzieher-Tor

Cristiano Ronaldo trifft per Fallrückzieher.Video: twitter

Dieses Wahnsinns-Tor von Cristiano Ronaldo (40!) darfst du dir nicht entgehen lassen

24.11.2025, 06:4624.11.2025, 06:47

Wer dieses Tor sieht, stellt sich unvermeidlich die Frage: Ist wirklich das Jahr 2025? Oder sind wir wieder in den 2010er-Jahren gelandet?

Doch es ist kein Grund zur Beunruhigung. Cristiano Ronaldo hat am gestrigen Sonntagabend tatsächlich wieder einmal durch einen fantastischen Fallrückzieher ein Tor erzielt. Selbst mit 40 Jahren hat der portugiesische Stürmer kaum etwas von seiner beeindruckenden Athletik eingebüsst. Dies bewies er beim 4:1-Sieg von Al-Nassr über Al-Khaleej in der saudischen Meisterschaft mit seinem Tor in der 96. Minute eindrücklich.

Der Fallrückzieher von «CR7».Video: twitter

Damit nähert sich Ronaldo der 1000-Tore-Marke weiterhin. Der Treffer am Sonntagabend war sein 954. Tor seiner Karriere. 143 davon erzielte er für Portugal, die restlichen für seine Klubs. Bereits seit längerem ist er gemäss dem internationalen Verband für Fussball-Geschichte und -Statistiken (IFFHS) der Rekordtorschütze. Lionel Messi folgt mit 896 Toren.

Auch der 38-jährige Argentinier beeindruckte in der Nacht auf den heutigen Montag mit einer starken Leistung. In den Playoffs der nordamerikanischen MLS führte Messi Inter Miami mit einem Tor per Kopf und drei Assists beim 4:0 gegen Cincinnati in den Halbfinal. Schon jetzt hat er mit je sechs Toren und Assists die meisten Playoff-Skorerpunkte in einer Saison in der Liga-Geschichte. Als Nächstes trifft Miami nun auf den New York City FC.

Lionel Messis vier Skorerpunkte im Video.Video: YouTube/ESPN FC

Cristiano Ronaldo ist mit Al-Nassr nach neun Spieltagen derweil noch makellos. Insgesamt kommt er bereits auf zehn Treffer, wird in der Torschützenliste aber von seinem Landsmann und Teamkollegen João Felix um ein Tor noch übertroffen. (nih)

Warum Cristiano Ronaldo in den USA die Werbetrommel für die Saudis rührt
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Karriere von Cristiano Ronaldo
1 / 37
Die Karriere von Cristiano Ronaldo
2002 stieg Cristiano Ronaldo als 17-Jähriger in den Profifussball ein. In seiner ersten Saison bei Sporting Lissabon erzielte er in 25 Spielen drei Treffer und machte die Scouts aus England aufmerksam. Am Ende der Spielzeit wechselte er zu Manchester United.
quelle: epa lusa / andre kosters
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Indisches Kampfflugzeug stürzt bei Flugshow in Dubai ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bei Antony sind sogar die roten Karten ein Highlight
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Zur Story