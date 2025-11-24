Gebrochene Nase bei Alayah Pilgrim. Bild: instagram.com/alayahpilgrim

Pilgrim bricht sich die Nase und fällt für die Nati aus – Csillag brilliert

Während Aurélie Csillag vor dem Nati-Zusammenzug in der Bundesliga brilliert, muss Alayah Pilgrim wegen einer gebrochenen Nase passen.

Fuchs überzeugt in Köln

Irina Fuchs erfreut sich in Köln einer tollen Form. Die 20-jährige Torhüterin, die in den vorangegangenen drei Partien lediglich einmal hinter sich greifen musste, parierte im Spiel gegen Bremen einen Penalty. Den Ausgleich in der zweiten Halbzeit konnte sie jedoch nicht verhindern, am Ende hiess es 1:1.

Csillag mit Tor und Assist

Massgeblichen Anteil am 3:0-Erfolg von Freiburg gegen Jena hatte Aurélie Csillag. Die 22-jährige Offensivspielerin griff in der 61. Minute für Landsfrau Leela Egli ins Geschehen ein, lieferte acht Minuten später die Vorlage zum 2:0 und war fünf Minuten vor Schluss mit ihrem dritten Saisontor für den Endstand besorgt. Der dritte Freiburger Treffer war eine Schweizer Co-Produktion: Den entscheidenden Pass lieferte die ebenfalls eingewechselte Alena Bienz.

Pilgrim bricht sich die Nase

Alayah Pilgrim verletzte sich beim 1:0-Sieg der AS Roma auswärts in Como. Die Stürmerin musste das Feld nach 71 Minuten mit einer gebrochenen Nase verlassen und verpasst die letzten beiden Länderspiele des Jahres. An ihrer Stelle nominierte der neue Nationaltrainer Rafel Navarro Leela Egli nach.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alayah Pilgrim (@alayahpilgrim) «Ich habe das Spiel mit einem Sieg verlassen, aber meine Nase hat nicht überlebt», schreibt Pilgrim auf Instagram.

Inauen feiert Cupsieg

Valerenga feierte zum vierten Mal nach 2020, 2021 und 2024 den norwegischen Cupsieg. Für die schweizerisch-norwegische Doppelbürgerin Naina Inauen war es der erste Titel mit dem Team aus Oslo. Beim 2:0-Sieg im Final gegen den Rekordsieger Rosenborg (9 Titel) kam Inauen ab der 58. Minute zum Einsatz und half dabei mit, den Vorsprung über die Zeit zu retten.

Xhemaili trotz Kantersieg ohne Skorerpunkt

Riola Xhemaili stand beim 6:0-Erfolg der PSV Eindhoven gegen Heerenveen bis zur 54. Minute auf dem Platz. Dabei blieb sie erst zum dritten Mal in der laufenden Meisterschaft, jedoch zum zweiten Mal in Serie, ohne Skorerpunkt. Nach acht Spielen steht die 22-Jährige bei acht Toren und einer Vorlage.

Schertenleib in der Startelf

Wie Xhemaili blieb auch Sydney Schertenleib ohne Torbeteiligung. Die 18-Jährige stand bei Barcelonas 4:0-Sieg gegen Levante in der Startelf der Katalaninnen und wurde eine Viertelstunde vor dem Ende durch die zweifache Weltfussballerin Alexia Putellas ersetzt. Barça führt die Liga standesgemäss mit sechs Punkten Vorsprung auf Real Sociedad und einem unglaublichen Torverhältnis von 55:2 an. (abu/sda)