Nebel-3°
Handball-EM: Schweiz schlägt Montenegro – und hofft auf Weiterkommen

Men s European Handball Championship, Montenegro - Switzerland Baerum 20260120. Switzerland head coach Andre Schmid during the European Championship, EM, Europameisterschaft men s handball match betwe ...
Grosse Freude bei Nati-Trainer Andy Schmid.Bild: www.imago-images.de

Schweizer Handball-Nati deklassiert Montenegro – und drückt jetzt Slowenien die Daumen

20.01.2026, 19:3320.01.2026, 19:34

Das Schweizer Nationalteam hält an der EM die Hoffnung auf das Weiterkommen aufrecht. Im abschliessenden Gruppenspiel gegen Montenegro gewinnt die Mannschaft von Trainer Andy Schmid klar mit 43:26.

Nach dem Unentschieden gegen die Färöer und der Niederlage gegen Slowenien ist es der erste Sieg im Turnier. Um den Einzug in die Hauptrunde zu schaffen, sind die Schweizer nun auf einen Sieg der bereits qualifizierten Slowenen gegen die Färöer angewiesen. Diese Partie beginnt um 20.30 Uhr. (nih/sda)

