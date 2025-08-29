freundlich17°
Fallschirmaufklärer und Freibier – das ESAF in Mollis ist eröffnet

Der OK Praesident Jakob Kamm eroeffnet das Festgelaende mit dem anstechen des ersten Bierfss, anlaesslich des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland+, am Freitag, 29. August 2025, ...
OK-Präsident Jakob Kamm beim Fassanstich.Bild: keystone

Fallschirmaufklärer und Freibier – das ESAF ist eröffnet

Der OK-Präsident des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests, Jakob Kamm, hat zur Eröffnung des Festgeländes am Freitagmorgen in Mollis ein Bierfass angestochen. Für eine Überraschung sorgte dabei eine Spezialeinheit der Schweizer Armee.
29.08.2025, 11:0229.08.2025, 11:02
Mehr «Sport»

Fallschirmaufklärer der Schweizer Armee brachten den Holzhammer für den Fassanstich aus der Luft direkt aufs Festgelände. Mit einer Schweizer- und einer Glarnerfahne ausgestattet sorgten die fünf Gleitschirme für staunende Gesichter unter den mehreren hundert Schwingfans, die bereits am Freitagmorgen für die Eröffnung nach Mollis gereist waren.

Die Ehrendamen posieren vor der Eroeffnung des Festgelaendes anlaesslich des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland+, am Freitag, 29. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler ...
Die Ehrendamen posieren für den Fotografen.Bild: keystone

Für Kamm war es gemäss eigenen Aussagen ein «surrealer Moment», von dem er nun 15 Jahre geträumt hatte. Er wünsche sich ein unfallfreies Eidgenössisches, sagte der OK-Präsident vor dem Wahrzeichen des ESAF, dem über 20 Meter hohen Holzmuni Max.

Die Tradition, zur Eröffnung ein Bierfass anzustechen, geht auf die Rolle eines der Hauptsponsoren zurück. Nach dem Anstich gab es Freibier für alle. (ram/sda)

So, und wer wird jetzt Schwingerkönig? Das sind die Favoriten in Mollis
Mehr vom ESAF:
Der ESAF-Bahnhof Näfels-Mollis
1 / 8
Der ESAF-Bahnhof Näfels-Mollis

Der Bahnhof Näfels-Mollis, wie man ihn sonst kennt.
quelle: google street view
ESAF 2025 – So gut kennt ihr euch im Schwingen aus
Video: watson
