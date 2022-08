Die Gletscher bereiten den Schweizer Skifahrern sorge – hier ein Bild vom Sommertraining in Zermatt 2020. Bild: keystone

Die Schweizer Skifahrer passen ihre Vorbereitung an – die Probleme werden nicht kleiner

Swiss-Ski hat seine Planung für die Sommertrainings überarbeitet, da die eigenen Gletscher nicht mehr die optimalen Bedingungen bieten. Die Athleten werden im August in der südlichen Hemisphäre zwischen Argentinien und Chile ihre Vorbereitungen verfeinern. Das hat natürlich eine höhere CO2-Bilanz zur Folge.

Sven Papaux / watson.ch/fr

Die aktuelle Hitze bereitet den Skiverbänden grosse Sorgen. Darunter auch Swiss-Ski. Da der Zermatter Gletscher den Sommerskibetrieb eingestellt hat und die Pisten in Saas-Fee nicht genügend Platz bieten, müssen die Schweizer Fahrerinnen und Fahrer einen weiten Weg zurücklegen: Sie müssen nach Südamerika fliegen, um gute Bedingungen vorzufinden. Man hört schon die Zähne der Klimaaktivisten knirschen.

Seit Anfang Juli haben die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer bereits die Latten an die Füsse geschnallt, um einige Kurven in den Schnee zu ziehen – alles ganz nach Plan. Alpindirektor Walter Reusser erklärte in einer Pressemitteilung das Programm für die weitere Vorbereitung:

«Wie seit langem geplant, werden die Nationalkader von Swiss-Ski für Trainings nach Südamerika reisen. Zudem werden wir aufgrund der vorübergehenden Pistenschliessung in Zermatt das Schneetraining nach Saas-Fee verlegen und in einigen Skihallen arbeiten.» Walter Reusser

Marc Rochat, der Waadtländer Slalomfahrer, sagt am Telefon nach einer Trainingseinheit, dass «die Bedingungen auf dem Gletscher in Zermatt überraschend gut sind».

«Ich bin bis 11.30 Uhr Ski gefahren. Das grosse Problem sind die Sicherheitsbedingungen, besonders bei den Skiliften.» Marc Rochat

Der Verband glaubt, dass die Schliessung des Zermatter Gletschers nur eine kurzfristige Angelegenheit sein wird. Reusser ist zuversichtlich, dass es ab Mitte August zu einem Temperatursturz kommen wird und dass die Nächte länger und die Tage kürzer werden.

Im Feuerland für eine krachende Saison

Argentinien wird das Hauptquartier für die Schweizer Skifahrer und Skifahrerinnen sein. Die Vorbereitung wird in Ushuaia stattfinden, einer Stadt im äussersten Süden des Kontinents, in Feuerland. Die Frauen werden Ende August bis in die südliche Hemisphäre fliegen. Die Technikgruppe reist am 19. August ab und die Speedgruppe am 21. August. Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Jasmine Flury, Priska Nufer, Joanna Hählen, Camille Rast, Wendy Holdener und Michelle Gisin werden also ihre Sachen packen und ihre Skills im argentinischen Schnee perfektionieren.

Bei den Männern werden sechs Slalomfahrer nach Argentinien reisen – ohne Sandro Simonet, der sich eine Bänderverletzung zugezogen hat. Luca Aerni, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Loic Meillard, Marc Rochat und Tanguy Nef werden im August ebenfalls in Ushuaia Ski fahren.

Die Riesenslalom-Spezialisten werden mit den Abfahrern nach La Parva in Chile reisen. Justin Murisier und Gino Caviezel werden zusammen mit Marco Odermatt, Beat Feuz, Niels Hintermann, Stefan Rogentin und Urs Kryenbühl Speed-Kilometer sammeln.

Der Auftakt der Weltcup-Saison findet am Wochenende des 22. und 23. Oktober in Sölden statt. Zwei Riesenslaloms – einer für Männer und einer für Frauen – werden auf dem österreichischen Schnee ausgetragen. Die Abfahrtsspezialisten werden starten eine Woche später in ... Zermatt. Bis dahin werden die Temperaturen um einige Grad gesunken sein.