Fähndrich und Weber laufen im Team-Sprint zur Medaille

Anja Weber und Nadine Fähndrich sichern sich im Team-Sprint hinter Schweden und der USA die Bronzemedaille. Bild: Imago

Fähndrich und Weber laufen im Team-Sprint zur Bronzemedaille – Gold geht an Schweden

Nadine Fähndrich und Anja Weber sichern der Schweiz an der Nordischen Ski-WM in Trondheim die zweite Medaille. Das Duo gewinnt im Team-Sprint in der klassischen Technik Bronze hinter Schweden und den USA.

Lange sah es nach dem undankbaren 4. Rang für das Schweizer Duo aus. In der dritten von sechs Runden musste Weber das Spitzentrio ziehen lassen. Bei der letzten Übergabe hatte die 23-jährige Zürcher Oberländerin einen Rückstand von knapp sieben Sekunden auf das Podest.

Fähndrich, die letzte Woche im Einzelsprint bereits Bronze gewann, zündete auf der knapp 1,4 km langen Schlussrunde im letzten Aufstieg den Turbo und fing die entkräftete Finnin Jasmi Joensuu nach der Abfahrt auf der Zielgeraden noch ab.

Gold ging wie erwartet an die Schwedinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist. Silber sicherte sich das amerikanische Duo Jessie Diggins/Julia Kern.

Für Weber war es die erste Medaille an einem Grossanlass bei der Elite, für Fähndrich insgesamt die dritte WM-Medaille, die zweite im Teamsprint. 2021 gewann die 29-jährige Luzernerin in Oberstdorf Silber mit Laurien van der Graaff.

Zwei Medaillen an einer WM gab es für Swiss-Ski letztmals 2013, als Dario Cologna Gold und Silber holte.

Momentan sind die Männer im Einsatz. Das Duo Janik Riebli und Valerio Grond kämpfen im Team-Sprint für die Schweiz um die Medaillen (riz/sda)