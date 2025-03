Kambundji sprintet zu EM-Silber – Werro weint nach Sturz im Final bittere Tränen

60 m Frauen

Mujinga Kambundji kann ihren Titel über 60 m an der Hallen-EM nicht verteidigen. Die Bernerin gewinnt im niederländischen Apeldoorn die Silbermedaille. Es ist für die beste Schweizer Sprinterin der Geschichte bereits die zehnte Medaille an einem internationalen Grossanlass.

Eine Hunderstelstekunde fehlte Kambundji auf die Italienierin Zaynab Dosso, die den Titel gewann. Mit 7,02 s lief die 32-jährige Kambundji so schnell wie noch nie in dieser Saison. Patrizia van der Weken aus Luxemburg eroberte sich die Bronzemedaille. Kambundji trat als Titelverteidigerin an. Zudem hatte sie auch bei den vergangenen beiden Freiluft-Europameisterschaften jeweils einen Titel gewonnen, jenen über 200 m.

Nächste Medaille: Mujinga Kambundji. Bild: keystone

Géraldine Frey und Emma van Camp hatten sich über 60 m ebenfalls für die Halbfinals qualifiziert, für beide bedeuteten diese Endstation. Frey wurde in 7,13 s, ihrer persönlichen Saisonbestzeit, Vierte. Die 20-jährige van Camp beendete ihren Halbfinal mit 7,24 s als Sechste.

800 m Frauen

Audrey Werro verpasste eine Medaille. Die 20-jährige Freiburgerin, die als Mitfavoritin in den Final über 800 m gegangen war, stürzte in der letzten Runde. Werro lag an vierter Stelle, als sie zu Fall kam. Eine bittere Enttäuschung für die junge Läuferin, die am Ende der letzten Saison mit 1:57,76 Schweizer Rekord gelaufen war.

Audrey Werro hadert nach dem Sturz. Bild: keystone

Werros Rennen stand von Beginn an nicht unter einem guten Stern. Sie fand nie die von ihr gewünschte Position und lief fast ausschliesslich auf der Aussenbahn. Das kostete Kraft. «Gleichwohl hatte ich in der Schlussrunde das Gefühl, dass es zumindest für eine Medaille reicht», sagte sie. Vor der letzten Kurve kam sie dann ohne nennenswerte Einwirkung einer Gegnerin zu Fall.

Der Sturz von Audrey Werro. Video: SRF

Rachel Pellaud, die zweite Schweizerin im Feld, wurde im Final der besten sechs 800-m-Läuferinnen Fünfte. Gold ging an die Polin Anna Wielgosz. (ram/sda)