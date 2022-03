Im Ziel kann Kambundji ihre Fabelzeit kaum fassen. Bild: keystone

So erklärt Kambundjis Trainer den Wunderlauf zum WM-Titel

Mujinga Kambundji bescherte der Schweizer Leichtathletik mit Gold über 60 m an der Hallen-WM in Belgrad einen magischen Moment. Ihr Trainer Adrian Rothenbühler ordnet ein.

Mujinga Kambundji konnte ihren Coup zunächst kaum fassen, den Gratulationen auf allen Kanälen haftete der Wow-Effekt an und auch bei den Leichtathletik-Experten aus aller Welt war der Gold-Lauf der Schweizerin das Thema am Freitagabend.

Ein Sieg in 6,96 Sekunden auf der Aussenbahn 8. Eine Schweizerin, im Vorlauf und in den Halbfinals wenig überzeugend, näherte sich bis auf 4 Hundertstel dem Weltrekord und lief die Konkurrentinnen in Grund und Boden.

Der Gold-Lauf von Mujinga Kambundji. Video: SRF

«Vor anderthalb Wochen im Training haben wir gemerkt, dass 7,00 drin liegen», sagt ihr Trainer Adrian Rothenbühler. «Aber diesen Winter hatte Mujinga erhebliche Mühe mit dem Start. Von diesem hing auch in Belgrad alles ab.»

«Nicht links und nicht rechts schauen»

Und tatsächlich: Im entscheidenden Moment legte die routinierte Bernerin einen Traumlauf auf die Bahn. «Einzig die Schritte 3 und 4 waren nicht ganz perfekt. Aber ansonsten ein Lauf ohne jeglichen Makel», betont der Fachmann.

Mujinga Kambundji und ihr Trainer waren zunächst nicht glücklich mit Bahn 8, weil der Kontakt zu den Gegnerinnen fehlt. «Aber letztlich war wohl gerade dies ein wichtiges Puzzle-Teil. Nicht links und nicht rechts schauen. Das eigene Rennen laufen», meint Rothenbühler. Die 29-Jährige tauchte in den Tunnel ein, nahm die Aussenwelt kaum wahr, liess die Automatismen sowie die Leichtigkeit in ihrem Lauf ohne Gedanken spielen und war im Ziel mit Gold wieder zurück in der Realität.

Stabilität im Leben neben der Bahn

Die vier Hundertstel unter der 7-Sekunden-Marke lassen sich kaum anders erklären als mit dem magischem Moment. Es war für alle ein Paukenschlag, selbst für die Athletin. Aber für einen Exploit muss zunächst das Fundament gelegt werden. Und dieser Boden verschiebt sich bei Mujinga Kambundji auf einen immer noch höheren Level. Wie ist das möglich? Gerade im Sprint, bei dem viele in jungen Jahren in die Spitze vorpreschen, ihr Niveau danach aber kaum mehr anheben?

Mujinga Kambundji im Interview. Video: SRF

«Es ist der Lauf der Zeit, dass auch die Sprinterinnen älter werden», relativiert Rothenbühler. Der Schweizer Trainer des Jahres 2019, ehemaliger Zehnkämpfer und in Magglingen als Ausbildner von Trainern sportartenübergreifend oft die erste Ansprechperson, wenn es um Trainingslehre, Kraft oder Kondition geht, fügt aber noch ein paar handfeste Gründe an: «Mujinga hat in den letzten Jahren ihr Setting im privaten Bereich gefunden: Umfeld in Bern, eigene Wohnung, nächster Lebensabschnitt eingeleitet. Das gibt Stabilität.»

«Bei Mujinga muss man das Rad nicht neu erfinden»

In Sachen Trainingslehre mag der Emmentaler nicht von grossartigen Änderungen reden. «Wir wissen von all ihren Trainern, was funktioniert hat und was nicht. Auch ich habe in letzter Zeit meine Ansätze noch perfektioniert. Aber letztlich gilt: Bei Mujinga muss man das Rad nicht neu erfinden. Sondern das was klappt, konsequent anwenden.»

Einen Hauptgrund für die Leistungssteigerung von Mujinga Kambundji sieht Rothenbühler auch in der Konkurrenz im eigenen Land. «Das hat nochmals Schub gegeben», betont er. Und auch die technologische Entwicklung im Schuhbereich würden ihr in die Hände spielen. (ram/sda)