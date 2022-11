WM 2022: Der Liveticker zum Spiel Südkorea gegen Ghana

Leo und Anna im Duell – So anstrengend sind Pamela Reifs Workouts wirklich

Davos hat bloss drei der letzten neun Partien gewonnen. Aber der Penalty-Triumph in Bern (3:2) und der Fleiss- und Arbeits-Sieg gegen die Lakers (2:1) haben wieder einmal gezeigt: Der HCD ist ein Hockey-Wanderzirkus und garantiert Unterhaltungswert auf höchstem Niveau wie «Holiday on Ice». Und führt uns wie kein anderes Team vor Augen, wie sehr Hockey halt auch ein Glücksspiel ist.

Davos kann nicht Penalty. Definitiv. Keine polemische Behauptung. Zum Saisonauftakt verliert der HCD dreimal hintereinander in der Penalty-Entscheidung. 2:3 in Genf, 3:4 gegen Lausanne und 3:4 in Ambri. Von 15 Penaltys können die Davoser gerade mal zwei durch Leon Bristedt verwerten.