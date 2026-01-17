Weltcup-Abfahrt in Tarvisio 1. Nicol Delago ITA

2. Kira Weidle-Winkelmann GER +0,20

3. Lindsey Vonn USA +0,26 Die Schweizerinnen:

15. Corinne Suter +1,50

21. Janine Schmitt +2,57

23. Priska Ming-Nufer +3,12

25. Delia Durrer +3,19

27. Jasmine Flury +3,21

27. Malorie Blanc +3,21

Stand nach 30 Fahrerinnen.

Nicol Delago feiert ihren ersten Weltcupsieg. Bild: keystone

Delago triumphiert in Tarvisio – Suter als 15. beste Schweizerin

Nach 15 Jahren Abwesenheit kehrte die Abfahrt der Frauen in Tarvisio zurück in den Weltcup-Kalender. Nach 30 Fahrerinnen belegt eine Italienerin den 1. Platz. Nicol Delago, die Schnellste aus dem Training vom Freitag, zeigte mit der Startnummer 3 eine souveräne Fahrt.

Die Schweizerinnen, die in den Top 30 starteten, wussten derweil nicht zu überzeugen. Beste des Swiss-Ski-Teams ist momentan Corinne Suter, die den 15. Zwischenrang belegt. Janine Schmitt, die in Zauchensee überraschend auf den 5. Platz fuhr, gelang kein erneuter Exploit. Sie liegt aktuell mit knapp drei Sekunden Rückstand auf Delago im 21. Rang.

Die weiteren Schweizerinnen:

38 Jasmina Suter SUI

40 Joana Hählen SUI



(ram/sda)