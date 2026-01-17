wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Nicol Delago triumphiert in Tarvisio – Suter als 15. beste Schweizerin

Weltcup-Abfahrt in Tarvisio
1. Nicol Delago ITA
2. Kira Weidle-Winkelmann GER +0,20
3. Lindsey Vonn USA +0,26
Die Schweizerinnen:
15. Corinne Suter +1,50
21. Janine Schmitt +2,57
23. Priska Ming-Nufer +3,12
25. Delia Durrer +3,19
27. Jasmine Flury +3,21
27. Malorie Blanc +3,21
Stand nach 30 Fahrerinnen.
Die Resultate im Detail
Nicol Delago n&#039;avait encore jamais remporté de course de Coupe du monde.
Nicol Delago feiert ihren ersten Weltcupsieg.Bild: keystone
Liveticker

Delago triumphiert in Tarvisio – Suter als 15. beste Schweizerin

17.01.2026, 09:0217.01.2026, 12:02

Nach 15 Jahren Abwesenheit kehrte die Abfahrt der Frauen in Tarvisio zurück in den Weltcup-Kalender. Nach 30 Fahrerinnen belegt eine Italienerin den 1. Platz. Nicol Delago, die Schnellste aus dem Training vom Freitag, zeigte mit der Startnummer 3 eine souveräne Fahrt.

Die Schweizerinnen, die in den Top 30 starteten, wussten derweil nicht zu überzeugen. Beste des Swiss-Ski-Teams ist momentan Corinne Suter, die den 15. Zwischenrang belegt. Janine Schmitt, die in Zauchensee überraschend auf den 5. Platz fuhr, gelang kein erneuter Exploit. Sie liegt aktuell mit knapp drei Sekunden Rückstand auf Delago im 21. Rang.

Die weiteren Schweizerinnen:
38 Jasmina Suter SUI
40 Joana Hählen SUI

(ram/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Liveticker
Lauberhorn-Abfahrt startet beim Hundschopf – Odermatt trägt die Nummer 7
Mehr vom Ski-Weltcup:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 12
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
quelle: keystone / john locher
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Töff-Fahrer biegt falsch ab – und verliert Rallye Dakar um zwei Sekunden
Die Motorrad-Konkurrenz der legendären Rallye Dakar endet am Samstag dramatisch. Nach 49 Rennstunden trennt den Gewinner und den Zweitplatzierten die Winzigkeit von zwei Sekunden.
«Ich fühle mich schrecklich. Wir haben die ganze Woche hart gekämpft.» Ricky Brabec war bedient. «Zwei Sekunden – das ist knapp. So ist Motorsport.»
Zur Story