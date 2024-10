Nations League live: Schweiz gegen Dänemark in Ticker und TV

Liveticker

Gibt es heute endlich Punkte? Die kriselnde Nati empfängt Dänemark in der Nations League

Nach drei Spielen in der Nations League steht die Schweiz noch immer ohne Punkte da. Sowohl in Dänemark (0:2) als auch gegen Spanien (1:4) und in Serbien (0:2) setzte es für die Nati Niederlagen ab. Von der Superform an der Europameisterschaft in Deutschland nichts mehr zu spüren. Schon heute könnte der Abstieg in Liga B besiegelt sein, sollte es erneut keine Punkte geben und Serbien gleichzeitig in Spanien gewinnen.

Deshalb stehen Trainer Murat Yakin und sein Team unter grossem Druck. Im Rückspiel gegen Dänemark müssen heute dringend Punkte her, am besten gleich drei. Ansonsten wird der Ligaerhalt nämlich ganz schwer. Der Vierte der Gruppe steigt nämlich sofort ab, der Dritte kann den Abstieg immerhin noch über die Relegation gegen einen Gruppenzweiten aus Liga B verhindern.

Am Tag vor dem Spiel zeigten sich Trainer Yakin und Captain Granit Xhaka aber trotz der kleinen Krise gutgelaunt und zuversichtlich, dass die Wende geschafft und schon am heutigen Dienstag ein erster Schritt in die richtige Richtung getan werden kann.

Ob dies gelingt, verfolgst du hier ab 20.45 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.