Super League live: FC Thun – FC Luzern und GC – Servette im Ticker

Leader Thun empfängt Luzern nach zwei Niederlagen – GC bekommt es mit Servette zu tun

Aufgrund zweier Niederlagen in Folge ist die Tabellenführung des FC Thun auf nur noch drei Punkte geschmolzen. Nun empfangen die Berner Oberländer den FC Luzern, der von den letzten acht Spielen in der Super League nur eines gewonnen hat.

Ausserdem empfängt der Grasshopper Club Servette zum Direktduell im Strichkampf. GC steht mit 14 Zählern auf Platz 11, Servette ist mit zwei Punkten mehr direkt davor.

Beide Spiele kannst du hier ab 18 Uhr im Liveticker verfolgen.

Die Tabelle

Die Torschützenliste

1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Neuer Job für Urs Fischer? Der Schweizer wird in der Bundesliga wieder gehandelt
Die deutschen Medien pfeifen es wie Spatzen von den Dächern: Urs Fischer soll Trainer beim Bundesliga-Tabellenletzten Mainz werden. Noch lässt sich der Klub nicht in die Karten blicken. Doch einiges spricht für den Schweizer.
Etwas mehr als zwei Jahre ist Urs Fischer nun ohne Job. Seit der Entlassung im Herbst 2023 bei Union Berlin wurde der 59-jährige Zürcher immer wieder mit Klubs in der Schweiz und im Ausland in Verbindung gebracht. Kurz nach seinem Abgang in Berlin beim SFV, als es um einen möglichen Nachfolger für Murat Yakin als Nationaltrainer ging, der damals nach einer mühsamen EM-Qualifikation am dünnen Faden hing. Später immer wieder bei den Young Boys, wenn die Berner mal wieder auf der Suche nach einem neuen Trainer waren – zuletzt vor wenigen Wochen, als sich abzeichnete, dass Giorgio Contini bald würde gehen müssen.
Zur Story