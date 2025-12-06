Liveticker

Leader Thun empfängt Luzern nach zwei Niederlagen – GC bekommt es mit Servette zu tun

Aufgrund zweier Niederlagen in Folge ist die Tabellenführung des FC Thun auf nur noch drei Punkte geschmolzen. Nun empfangen die Berner Oberländer den FC Luzern, der von den letzten acht Spielen in der Super League nur eines gewonnen hat.

Ausserdem empfängt der Grasshopper Club Servette zum Direktduell im Strichkampf. GC steht mit 14 Zählern auf Platz 11, Servette ist mit zwei Punkten mehr direkt davor.

Beide Spiele kannst du hier ab 18 Uhr im Liveticker verfolgen.

Die Tabelle

Die Torschützenliste