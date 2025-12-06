Liveticker

Die Schweizerinnen haben beim Riesenslalom in Tremblant nur Aussenseiterchancen

Die Frauen starten am Samstag zum ersten von zwei Riesenslaloms in Mont-Tremblant. Bei der Weltcup-Premiere in der Skistation in der kanadischen Provinz Québec gewann die derzeit verletzte Italienerin Federica Brignone vor zwei Jahren beide Rennen. In der letzten Saison konnten in Mont-Tremblant wegen Schneemangels keine Weltcuprennen ausgetragen werden.

In Abwesenheit von Brignone und der ebenfalls verletzten Lara Gut-Behrami sind andere in der Favoritenrolle, allen voran die bisherigen Saisonsiegerinnen Julia Scheib und Alice Robinson. Die Österreicherin gewann zum Auftakt in Sölden und klassierte sich beim Sieg der Neuseeländerin Robinson vor Wochenfrist in Copper Mountain im 2. Rang. Camille Rast ist die einzige Schweizerin, die realistische Chancen auf einen Podestplatz hat.

Der 1. Lauf startet um 17.00 Uhr Schweizer Zeit, die Entscheidung fällt ab 20.00 Uhr. (nih/sda)

Die Startliste

1 Sara Hector

2 Paula Moltzan

3 Zrinka Ljutic

4 Julia Scheib

5 Alice Robinson

6 Lara Colturi

7 Thea Stjernesund

8 Camille Rast

9 Wendy Holdener

10 Maryna Gasienica-Daniel

11 Mina Holtmann

12 Valerie Grenier

13 Britt Richardson

14 Lena Dürr

15 Nina O'Brien

16 Mikaela Shiffrin

17 Sofia Goggia

18 Katharina Liensberger

19 Stephanie Brunner

20 Estelle Alphand

Die weiteren Schweizerinnen:

28 Vanessa Kasper

36 Sue Piller

50 Simone Wild​