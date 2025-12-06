wechselnd bewölkt
Ski live: Riesenslalom in Mont-Tremblant in Ticker und TV

Die Schweizerinnen haben beim Riesenslalom in Tremblant nur Aussenseiterchancen

Die Frauen starten am Samstag zum ersten von zwei Riesenslaloms in Mont-Tremblant. Bei der Weltcup-Premiere in der Skistation in der kanadischen Provinz Québec gewann die derzeit verletzte Italienerin Federica Brignone vor zwei Jahren beide Rennen. In der letzten Saison konnten in Mont-Tremblant wegen Schneemangels keine Weltcuprennen ausgetragen werden.

In Abwesenheit von Brignone und der ebenfalls verletzten Lara Gut-Behrami sind andere in der Favoritenrolle, allen voran die bisherigen Saisonsiegerinnen Julia Scheib und Alice Robinson. Die Österreicherin gewann zum Auftakt in Sölden und klassierte sich beim Sieg der Neuseeländerin Robinson vor Wochenfrist in Copper Mountain im 2. Rang. Camille Rast ist die einzige Schweizerin, die realistische Chancen auf einen Podestplatz hat.

Der 1. Lauf startet um 17.00 Uhr Schweizer Zeit, die Entscheidung fällt ab 20.00 Uhr. (nih/sda)

Die Startliste

1 Sara Hector
2 Paula Moltzan
3 Zrinka Ljutic
4 Julia Scheib
5 Alice Robinson
6 Lara Colturi
7 Thea Stjernesund
8 Camille Rast
9 Wendy Holdener
10 Maryna Gasienica-Daniel
11 Mina Holtmann
12 Valerie Grenier
13 Britt Richardson
14 Lena Dürr
15 Nina O'Brien
16 Mikaela Shiffrin
17 Sofia Goggia
18 Katharina Liensberger
19 Stephanie Brunner
20 Estelle Alphand

Die weiteren Schweizerinnen:
28 Vanessa Kasper
36 Sue Piller
50 Simone Wild​

Schweizer neben dem Podest – Kriechmayr gewinnt vom Wind geprägten Super-G

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
