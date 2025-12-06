Schneeregen
WM 2026: In diesen Städten spielt die Schweiz gegen Kanada und Katar

Former NBA player Shaquille O&#039;Neal holds up the team name of Switzerland during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (AP Photo/Jacquel ...
Wie nahe kommt die Schweiz, deren Los die NBA-Legende Shaquille O'Neal zog, dem WM-Pokal?Bild: keystone

Die Schweiz weiss, wo sie spielt – aber wann sie spielt, erfährt sie erst heute Abend

Die Gruppen der Fussball-WM 2026 sind seit gestern Abend bekannt. Heute Abend teilt die FIFA nun mit, wie der genaue Spielplan aussehen wird. Die Schweiz weiss schon mehr als andere.
06.12.2025, 05:5606.12.2025, 05:56
Ralf Meile
Ralf Meile

104 Spiele werden im nächsten Sommer nötig sein, um den Fussball-Weltmeister zu ermitteln. Erstmals wird in den USA, Kanada und Mexiko die Rekordzahl von 48 Mannschaften teilnehmen.

Um den Spielplan möglichst optimal zu gestalten, wurde er nicht direkt nach der Auslosung der zwölf Gruppen bekanntgegeben. Die FIFA lässt sich Zeit, um heute Abend ab 18 Uhr zu präsentieren, wer wann und wo spielt.

Infantino macht den Giannimator

Video: watson/Amber Vetter

Die Schweiz trifft auf Kanada, Katar und eines der Teams aus dem Quartett Italien, Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina. Weil die Nati mit den Kanadiern auf einen WM-Gastgeber trifft, ist für sie schon vieles klar.

Noch nicht bekannt sind die Anspielzeiten ihrer drei Vorrundenspiele. Aber weil die kanadischen Partien alle in Kanada ausgetragen werden, wissen die Teams der Gruppe B schon jetzt, in welchen Stadien sie antreten werden:

  • 13. Juni: Katar – Schweiz
    in Santa Clara (San Francisco)
  • 18. Juni: Schweiz – ITA/NIR/WAL/BIH
    in Inglewood (Los Angeles)
  • 24. Juni: Schweiz – Kanada
    in Vancouver​

Unser Kommentar:

Kommentar
Keine Diskussionen – der Gruppensieg muss her

Im 2014 eröffneten Levi's Stadium finden 68'500 Fans Platz, um die Schweiz gegen Katar zu sehen. Es ist das Heimstadion des NFL-Teams San Francisco 49ers.

FILE - Fans watch during the first half of an NFL football game between the San Francisco 49ers and the Carolina Panthers at Levi&#039;s Stadium in Santa Clara, Calif., Sunday, Sept. 10, 2017. There a ...
Eindrückliche Schüssel: Das Levi's Stadium.Bild: keystone

Noch neuer ist das SoFi Stadium, in dem seit 2020 ebenfalls Football gespielt wird. Die Los Angeles Rams und die Los Angeles Chargers tragen dort, wo die Schweiz auf ihren europäischen Gegner trifft, ihre Partien aus. Es bietet rund 70'000 Zuschauenden Platz.

FILE - This is a general view of the interior of SoFi Stadium from an elevated position during Super Bowl 56 football game between the Los Angeles Rams and the Cincinnati Bengals on Sunday, Feb. 13, 2 ...
Das topmoderne SoFi Stadium beim Super Bowl 2022.Bild: keystone

Im BC Place von Vancouver feierte die Schweiz schon einen glorreichen Sieg an einer Fussball-WM. 2015 war's, an der Frauen-Weltmeisterschaft, als die Nati gegen Ecuador einen 10:1-Sieg landete. Fabienne Humm erzielte dabei innert 4 Minuten und 33 Sekunden einen Hattrick. Ein gutes Omen? Nun, dann sollte aber auch darauf hingewiesen werden, dass die Schweiz ihr Duell gegen Kanada dort 0:1 verlor. Die Arena fasst 54'500 Fans.

Soccer 2015: FIFA Women s World Cup JUNE 21 June 21, 2015: A general view of BC Place Stadium at the round of 16 match between Canada and Switzerland at the FIFA Women s World Cup Canada 2015 on 21 Ju ...
Das BC Place hat ein charakteristisches Dach.Bild: www.imago-images.de

Die Schweiz besitzt an der WM 2026 gute Chancen, um als eine der beiden besten Nationen der Gruppe B weiterzukommen. Gewinnt sie die Gruppe, trägt sie ihren Sechzehntelfinal in Vancouver aus, als Zweite spielt die Nati ein weiteres Mal in Los Angeles.

