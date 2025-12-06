Wie nahe kommt die Schweiz, deren Los die NBA-Legende Shaquille O'Neal zog, dem WM-Pokal? Bild: keystone

Die Schweiz weiss, wo sie spielt – aber wann sie spielt, erfährt sie erst heute Abend

Die Gruppen der Fussball-WM 2026 sind seit gestern Abend bekannt. Heute Abend teilt die FIFA nun mit, wie der genaue Spielplan aussehen wird. Die Schweiz weiss schon mehr als andere.

104 Spiele werden im nächsten Sommer nötig sein, um den Fussball-Weltmeister zu ermitteln. Erstmals wird in den USA, Kanada und Mexiko die Rekordzahl von 48 Mannschaften teilnehmen.

Um den Spielplan möglichst optimal zu gestalten, wurde er nicht direkt nach der Auslosung der zwölf Gruppen bekanntgegeben. Die FIFA lässt sich Zeit, um heute Abend ab 18 Uhr zu präsentieren, wer wann und wo spielt.

Die Schweiz trifft auf Kanada, Katar und eines der Teams aus dem Quartett Italien, Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina. Weil die Nati mit den Kanadiern auf einen WM-Gastgeber trifft, ist für sie schon vieles klar.

Noch nicht bekannt sind die Anspielzeiten ihrer drei Vorrundenspiele. Aber weil die kanadischen Partien alle in Kanada ausgetragen werden, wissen die Teams der Gruppe B schon jetzt, in welchen Stadien sie antreten werden:

13. Juni: Katar – Schweiz

in Santa Clara (San Francisco)

in Santa Clara (San Francisco) 18. Juni: Schweiz – ITA/NIR/WAL/BIH

in Inglewood (Los Angeles)

in Inglewood (Los Angeles) 24. Juni: Schweiz – Kanada

in Vancouver​

Im 2014 eröffneten Levi's Stadium finden 68'500 Fans Platz, um die Schweiz gegen Katar zu sehen. Es ist das Heimstadion des NFL-Teams San Francisco 49ers.

Eindrückliche Schüssel: Das Levi's Stadium. Bild: keystone

Noch neuer ist das SoFi Stadium, in dem seit 2020 ebenfalls Football gespielt wird. Die Los Angeles Rams und die Los Angeles Chargers tragen dort, wo die Schweiz auf ihren europäischen Gegner trifft, ihre Partien aus. Es bietet rund 70'000 Zuschauenden Platz.

Das topmoderne SoFi Stadium beim Super Bowl 2022. Bild: keystone

Im BC Place von Vancouver feierte die Schweiz schon einen glorreichen Sieg an einer Fussball-WM. 2015 war's, an der Frauen-Weltmeisterschaft, als die Nati gegen Ecuador einen 10:1-Sieg landete. Fabienne Humm erzielte dabei innert 4 Minuten und 33 Sekunden einen Hattrick. Ein gutes Omen? Nun, dann sollte aber auch darauf hingewiesen werden, dass die Schweiz ihr Duell gegen Kanada dort 0:1 verlor. Die Arena fasst 54'500 Fans.

Das BC Place hat ein charakteristisches Dach. Bild: www.imago-images.de

Die Schweiz besitzt an der WM 2026 gute Chancen, um als eine der beiden besten Nationen der Gruppe B weiterzukommen. Gewinnt sie die Gruppe, trägt sie ihren Sechzehntelfinal in Vancouver aus, als Zweite spielt die Nati ein weiteres Mal in Los Angeles.