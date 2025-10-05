Liveticker
Vizemeister gegen Meister – Servette empfängt den FC Basel
Das Wichtigste in Kürze:
- In der 8. Runde der Super League empfängt Vizemeister Servette am Sonntagnachmittag Titelverteidiger Basel.
- Beide Teams sind allerdings noch nicht gleich gut in Form wie noch ein Jahr zuvor. Basel ist in der Tabelle auf Rang 5 zu finden, Servette ist nach einem schwachen Saisonstart gar auf Rang 9 abgerutscht. Beide Teams möchten heuer also eine Trendwende vollziehen.
- Anfpiff im Stade de Genève ist um 16.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
Top Players list provided by Sofascore
Mehr Fussball-Geschichten:
- Die Hoppers deklassieren den FCZ im Derby: «Wir wollen der beste Klub der Stadt sein»
- Leader Servette schlägt Thun mühelos – St.Gallen und Basel teilen sich die Punkte
- Kein Sieger im Verfolgerduell – Bayern bekunden mit Frankfurt keine Mühe
- Okafors Tor nützt Leeds nichts, auch Xhaka verliert – Liverpools Tief geht weiter