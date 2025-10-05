wolkig, aber kaum Regen12°
Super League im Liveticker: Servette empfängt den Meister FCB

Liveticker

Vizemeister gegen Meister – Servette empfängt den FC Basel

05.10.2025, 15:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • In der 8. Runde der Super League empfängt Vizemeister Servette am Sonntagnachmittag Titelverteidiger Basel.
  • Beide Teams sind allerdings noch nicht gleich gut in Form wie noch ein Jahr zuvor. Basel ist in der Tabelle auf Rang 5 zu finden, Servette ist nach einem schwachen Saisonstart gar auf Rang 9 abgerutscht. Beide Teams möchten heuer also eine Trendwende vollziehen.
  • Anfpiff im Stade de Genève ist um 16.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Dieses Problem müssen der FC Basel und Xherdan Shaqiri in den Griff bekommen

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

