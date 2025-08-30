freundlich15°
ESAF 2025: Das eidgenösische Schwingfest in Mollis live im Ticker

SRF 1 - HD - Live

Liveticker

Der erste Gang am ESAF in Mollis hat begonnen – schlechter Start für die Berner

30.08.2025, 06:0030.08.2025, 08:55
Die bisherigen Resultate
Sinisha Lüscher (NWSV) s. Patrick Schenk (BKSV)
Jonas Burch (ISV) – Adrian Odermatt (NWSV) gestellt
Marius Frank (NWSV) s. Dominik Gasser (BKSV)
Lukas Bissig (ISV) s. Matthieu Burger (BKSV)
Benjamin Gapany (SWSV) – Michael Ledermann (BKSV) gestellt
Lars Voggensperger (NWSV) s. Roger Rechen (NOSV)
Sven Schurtenberger (ISV) s. Martin Roth (NOSV)
Domenic Schneider (NOSV) s. Bernhard Kämpf (BKSV)
Schneider gewinnt die erste Spitzenpaarung
Nun wird es richtig spannend. Die absoluten Spitzenschwinger starten in Mollis. Bernhard Kämpf und Domenic Schneider gehen in den ersten fünf Minuten sehr wenig Risiko ein. Doch in der letzten Minute setzt Domenic Schneider an und wirft Kämpf wunderbar ins Sägemehl. Schon wieder verliert damit ein Berner. Schneider erhält der derweil ein «Zähni»


Auch Schurtenberger braucht nicht lange
Gleich der nächste Blitzsieg. Auch Sven Schurtenberger braucht nur wenige Sekunden, bis sein Kontrahent Martin Roth im Sägemhel landet. Im Bodenkampf nutzt der 33-Jährige seine Masse und holt sich den ersten Sieg

Blitzsieg für Voggensperger
Kaum haben Roger Rychen und Lars Voggensperger zusammen gegriffen, liegt Rychen am Boden. Voggensperger zieht kurz und setzt sich im Bodenkampf gegen den Nordwestschweizer durch.
Auch Ledermann gewinnt nicht
Die Berner können auf dem Fernsehplatz weiterhin nicht gewinnen. Michael Ledermann kommt gegen Benjamin Gapany nicht über einen Gestellten heraus. Die beiden Eidgenossen liefern sich einen harten Kampf, aber sie schaffen kein Resultat. Gapany wirkt leicht angeschlagen und läuft nach seinem ersten Gang nicht mehr ganz rund.


Der nächste Berner verliert
Horrorstart für die Berner. Auch Matthieu Burger verliert. Der Innerschweizer Lukas Bissig startet von Anfang an mutig und lässt Burger kaum Zeit zum Atmen. Nach kurzer Zeit sichert sich Bissig den Sieg und bekommt die Bestnote.
Frank startet stark
Marius Frank gegen Domink Gasser ist der nächste Kampf. Zunächst ist es ein Abtasten zwischen den beiden Eidgenossen. Nach einigen Minuten zieht Frank kurz und bringt seinen Berner Kontrahenten auf den Boden. Der Nordwestschweizer muss noch ein wenig nachsetzen bis beide Schultern von Gasser im Sagmehl liegen.
Der erste Gestellte
Schlag auf Schlag geht es weiter: Auf dem Fernsehplatz kommt es zum ersten Gestellten. Jonas Burch und Adrian Odermatt bringen sich nicht gegenseitig auf den Rücken. Beide bekommen die Note 8,75.

Lüscher gewinnt nach Verwarnung
Der junge 19-jährige Lüscher wird bereits nach wenigen Sekunden verwarnt. Dennoch startet Lüscher besser und bringt Schenk auf den Boden, aber nicht auf den Rücken. Nach zweieinhalb Minuten liegt Schenk nach einem Gammen tatsächlich im Sägemehl. Ein glattes zehni für Lüscher.
«Manne, id Hose!»
Die berühmte Aufforderung für die Schwinger! Die ersten müssen bereits jetzt in die Zwilchhosen steigen und für die ersten Duelle ins Sägemehl. Die Spitzenleute haben noch etwas Zeit, um sich auf ihren ersten Kampf vorzubereiten. Gleich zu Beginn trifft auf dem Fernsehplatz Sinisha Lüscher auf Patrick Schenk.
Die Hymne im Video

Göla singt den Schweizer Psalm.
Der Schweizer Psalm wird in der Arena eingespielt, die Schwinger nehmen ihre Dächlikappen ab, die Zuschauer singen inbrünstig mit. Gänsehautmoment in Mollis. Die Hymne wurde von Gölä gesungen


Zu guter Letzt der Gastgeber
Die Nordostschweizer sind nun an der Reihe: Sie stellen mit Samuel Giger einen absoluten Topfavoriten. Die Gastgeber laufen unter grossem Applaus ein. Damit sind alle 274 Schwinger in der Arena-

Nun kommen die Nordwestschweizer
Die Nordwestschweizer marschieren mit einigen jungen Kandidaten für den Kranz ein. Zu den Favoriten gehört niemand. Insgesamt stellten die Nordwestschweizer fünfmal den Schwingerkönig


Die Südwestschweizer sind da
Zweimal stellten die Südwestschweizer schon den König, zu den Topfavoriten gehört in diesem Jahr aber keiner. Insgesamt sind dreissig Schwinger bei den Südwestschweizern dabei.
Der Berner Marsch erklingt
Die Berner marschieren in die Arena, mit einer speziellen Variante des Berner Marsches. Sie haben die meisten Top-Schwinger in ihren Reihen. Allen voran Michael Moser und Fabian Staudenmann. Insgesamt sind 18 Eidgenossen dabei, acht mehr als bei den Innerschweizern.

Grosser Applaus für die Innerschweizer
Der grösste Teilverband ist nun dran mit Titelverteidiger Joel Wicki. Grosser Applaus für die 78 Atlehten.

Der Einmarsch hat begonnen
Ganz zuvorderst natürlich wie immer die eidgenössische Fahne. Dahinter folgen die Kampfrichter und die Täfeli-Buebe.

Vier Amerikaner und zwei Kanadier unter den Teilnehmern
Am Eidgenössischen Schwing - und Älplerfest (ESAF) treten stets auch Auslandschweizer an. In Mollis weilen unter den 274 Schwingern sechs Athleten, die nicht in der Schweiz leben und die eine lange Reise antreten müssen: die Amerikaner Marshall Brockway, Peter Ming, Patrick Richardson und Brendan Spahr sowie die beiden Kanadier Thomas Badat und Martin Mathis.

Für Badat ist es nach Zug 2019 und Pratteln 2022 bereits die dritte Teilnahme an einem Eidgenössischen. Zudem stand der 28-Jährige aus Quebec im vergangenen Jahr beim Jubiläumsschwingfest in Appenzell im Sägemehl. Der lediglich 174 Zentimeter grosse Badat gilt wie die anderen fünf Ausländer als krasser Aussenseiter. Der Gewinn von eidgenössischem Eichenlaub durch einen aus dem Sextett käme einer Sensation gleich. Noch in den Siebzigerjahren hatten John Ming, Al Ming und Don Widmer als Gäste aus den USA den Kranz geholt. (sda)
Die Arena in Mollis ist bereits gut gefüllt
Die grösste mobile Arena der Welt aus der Vogelperspektive
Die komplette Einteilung vom ersten Gang
So wird das Wetter
All jene, die ans ESAF in Mollis pilgern, beschäftigt das Wetter zusätzlich. Ein Blick auf die Prognose am Samstag zeigt: Es könnte – vor allem am Morgen – zwar etwas Regen geben. Die Prognosen sehen aber schon deutlich besser aus als noch Anfangs der Woche.

Schön sollte es dann definitiv am Sonntag werden. Die Prognosen versprechen durchgehend Sonne bei angenehmen Temperaturen bis zu 23 Grad. Es sieht also so aus, als würde das ESAF wettertechnisch nicht ganz ins Wasser fallen.
Die Spitzenpaarungen im ersten Gang
Moser Michael (BKSV) – Wicki Joel (ISV)
Giger Samuel (NOSV) – Staudenmann Fabian (BKSV)
Ott Damian (NOSV) – Walther Adrian (BKSV)
Reichmuth Pirmin (ISV) – Schlegel Werner (NOSV)
Aeschbacher Matthias (BKSV) – Orlik Armon (NOSV)

Das Programm des ESAF:
Du gehst ans ESAF? Alles über Programm, Party und Public-Viewing
«Manne, id Hose»
Am Samstagmorgen starten in Mollis 274 Athleten ins Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Beim nur alle drei Jahre stattfindenden Saisonhöhepunkt gibt es mehrere Favoriten.

Im Vorfeld am häufigsten genannt wurden die Namen des amtierenden Königs Joel Wicki, jener des Berners Fabian Staudenmann und jener des Nordostschweizers Samuel Giger. Während es der Innerschweizer Wicki im 1. Gang mit dem Berner Aufsteiger der Saison, dem erst 20-jährigen Michael Moser, zu tun bekommt, treffen Giger und Staudenmann im zweiten Gigantenduell aufeinander.

Die weiteren Spitzenpaarungen lauten: Adrian Walther - Damian Ott, Pirmin Reichmuth - Werner Schlegel und Matthias Aeschbacher - Armon Orlik. Das Anschwingen in der mit 56'500 Plätzen grössten mobilen Arena der Welt startet um 8.30 Uhr. Am ersten von zwei Wettkampftagen trägt jeder Athlet vier Gänge aus. Mit dem Liveticker von watson bist du immer auf dem neuesten Stand.


ESAF in Mollis: Die Rangliste und alle Resultate live

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Samstagmorgen beginnt der sportliche Teil des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis. Nach dem Einmarsch der Schwinger um 8 Uhr folgt eine halbe Stunde der erste Gang.
  • Zum Auftakt des Eidgenössischen Schwingfests in Mollis kommt es am Samstagmorgen zum Duell zwischen Schwingerkönig Joel Wicki und dem aufstrebenden Berner Michael Moser. Zudem greifen Samuel Giger und Fabian Staudenmann zusammen.
  • Mit Matthias Aeschbacher und Armon Orlik greifen zudem zwei Athleten zusammen, die an einem Eidgenössischen bereits einmal im Schlussgang standen. Orlik verlor 2016 in Estavayer gegen Matthias Glarner, Aeschbacher vor drei Jahren gegen Wicki.
  • Mit dem Liveticker von watson bist du vom Anschwingen bis zum Schlussgang am Sonntagabend immer auf dem aktuellsten Stand.
  • Bereits am Freitag wurde das ESAF in einer feierlichen Zeremonie eröffnet.

Mehr zum ESAF:

Giger und Wicki im Vorteil – so steht es in den Direktduellen der Spitzenschwinger
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 9
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der gigantische Holz-Muni Max begrüsst am Freitag die ersten ESAF-Besucher in Mollis.
quelle: keystone / urs flueeler
So geht Schwingen – ein Crash-Kurs zum Eidgenössischen
Video: watson
