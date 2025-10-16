Die Expeditions-Gruppe, die 1953 als erste den Mount Everest bezwang. Bild: www.imago-images.de

Letzter Teilnehmer der legendärsten Gipfel-Expedition gestorben

Der letzte noch lebende Teilnehmer der ersten erfolgreichen Expedition auf den Gipfel des Mount Everest ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Seine Familie verkündete am Donnerstag den Tod von Kanchha Sherpa in Nepals Hauptstadt Kathmandu.

Er hatte 1953 die Bergsteiger Edmund Hillary und Tenzing Norgay begleitet. Die beiden erreichten damals als erste Menschen den Gipfel des höchsten Berges der Welt.

Kanchha Sherpa im Jahr 2024. Bild: keystone

Der Nepalese Kanchha Sherpa war 1933 zur Welt gekommen. 19-jährig schloss er sich ohne bergsteigerische Vorerfahrung der Everest-Expedition von Hillary und Norgay als Träger an. Mehr als zwei Wochen lang trug er Lebensmittel, Zelte und andere Ausrüstung zum Basislager des Mount Everest, danach stieg er auf eine Höhe von mehr als 8000 Metern mit hoch und kam damit dem Gipfel des Everest ziemlich nahe.

Für seine Dienste bekam Kanchha Sherpa zwar nur ein paar Rupien, er war den Expeditionsleitern aber dankbar, dass sie mit ihrer erfolgreichen Besteigung des Mount Everest der ganzen Region Bergtouren als Einnahmequelle erschlossen. «Tenzing und Hillary haben uns die Augen geöffnet und die Entwicklung hier möglich gemacht», sagte Kanchha Sherpa 2019 in einem Interview mit dem nepalesischen Sender Yoho TV. Davor sei das Leben in der Region «sehr hart» gewesen: «Es gab keine Möglichkeit, seinen Unterhalt zu verdienen.»

Ein Blick aufs Lager III am Khumbu-Gletscher. Bild: www.imago-images.de

Nach der historischen Expedition arbeitete Kanchha Sherpa noch zwei Jahrzehnte im Himalaya-Gebirge. Schliesslich hörte er auf Bitten seiner Frau auf, nachdem viele seiner Freunde während Bergtouren ums Leben gekommen waren.

Der Vorsitzende von Nepals Bergsteigerverband, Fur Gelje Sherpa erklärte, Kanchha Sherpa sei eine «lebende Legende und eine Inspiration für alle Bergsteiger» gewesen. «Wir haben unseren Hüter verloren.» (ram/sda/afp)